金曲35》厲害了！TRASH魁剛爆料「金曲大贏家」草東主唱狂語成真

草東沒有派對主唱巫堵很早就立志要掀翻音樂圈。（翻攝自影片）

〔記者陳慧玲／台北報導〕草東沒有派對昨（29）晚以《瓦合》專輯贏得金曲獎年度專輯、最佳華語專輯、最佳樂團等3座大獎，成為典禮大贏家，TRASH樂團鼓手魁剛也為他們開心，並爆料過去和草東主唱「巫堵」林耕佑的一段對話，現在已見證巫堵的成功。

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魁剛談到，高三那年，在以前練鼓的樂器行樓下跟店員聊天，「然後那個店員跟我說：『你看現在的音樂到底在寫三小，我告訴你，我以後一定會組個團掀翻這個音樂圈，你等著看好了。』」

草東沒有派對是本屆金曲獎的大贏家。（黑皮國提供）

原來，當年那位樂器行店員，就是草東沒有派對的主唱巫堵，魁剛說：「我現在只想說，我看到了，巫堵，你沒有在講講而已。」

昨晚金曲評審團主席陳子鴻受訪也談到，草東沒有派對過去比較外放，現在比較內斂，「看得出他們的成長，音樂一直在進步」，並稱有評審說聽到草東的音樂就很爽，搖滾樂就是要爽，「表達態度最重要。」

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