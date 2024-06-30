鍾明軒回擊大外宣！再赴中國逛街挑明「台灣來的」老闆反應曝

鍾明軒近日赴中參加朋友婚禮。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕網紅鍾明軒日前赴中國旅遊，上傳影片提到很喜歡中國這個地方，甚至稱「台灣人是中華民族的一部分」，遭網友砲轟是「祖國美人」。鍾明軒不畏酸言，再度上傳當地生活片，影片中表明自己從台灣來。

鍾明軒到網友家中被盛情招待。（翻攝自YouTube）

鍾明軒不在意外界批評大外宣，近日再度赴中參加朋友婚禮，還造訪網友家嚐鮮很多在地料理，飽餐一頓後去逛街買衣服，特意向店家強調自己是從台灣飛過來的，途中轉機好幾次，從上海到大連，又到牡丹江，路途奔波開車才到東寧，後來老闆心軟讓他殺價，鍾明軒不禁竊喜：「果然用台灣這一招是管用！」

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鍾明軒表示自己從台灣來，向服飾店老闆殺價。（翻攝自YouTube）（

中國友人熱心招待，彼此相談甚歡，讓鍾明軒心裡很溫暖，表示：「現在看影片的人，你覺得我是大外宣，I don't fxxking care!有機會歡迎來這個地方走走」。

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