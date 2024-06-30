晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《不死戀人》問候台粉！見上愛告白佐藤寬太：我喜歡你

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本電影《不死戀人》改編自高木由奈話題同名原著漫畫，由見上愛、佐藤寬太、青木柚及前「AKB48」王牌成員前田敦子等人主演，主創團隊向台粉打招呼。佐藤寬太：「我覺得很開心，也很想聽聽大家的感想。」說著更興奮地拍起手，見上愛也表示：「很好奇它會如何影響不同文化背景下的人！」期待台灣的觀眾看到這部作品。

見上愛（左起）、佐藤寬太在電影《不死戀人》中，有許多浪漫對手戲。（希望影視提供）

導演松居大悟在2022年的《剛好想起你》中，透過展現男女之間略帶苦澀的戀愛引起眾多觀眾的迴響，而最新作品《不死戀人》更是一部醞釀了十年以上的傾心之作，從初次接觸到原作起，松居大悟就一直被兩位主角深深吸引，終於能夠製作這部作品時，更表露喜悅之情：「喜歡是無敵的，我無法放棄，我捨棄了這十年來所積累的一切去挑戰這部作品。」展現出對《不死戀人》的覺悟。

《不死戀人》見上愛（右）片中瘋狂告白佐藤寬太。（希望影視提供）

見上愛日前在改編自東野圭吾同名小說的全新日劇《綁架遊戲》中飾演女主角樹理，與KAT-TUN成員龜梨和也同場飆戲，突破以往的風格大獲好評，緊接著在電影《不死戀人》中首次擔綱主演，在片中飾演女主角長谷部梨之，一次次喜歡上長相相同出現在她身邊的淳，然而當心目中的理想型不斷消失不見，她是否還能單純的喜歡一個人？

見上愛在電影《不死戀人》中，飾演女主角長谷部梨之。（希望影視提供）

片中好幾幕浪漫告白場景，梨之對淳大聲說出：「我喜歡你！」令人心跳加速。對於這樣的告白，見上愛表示：「對於喜歡的動畫和興趣，我可以毫不猶豫地表達喜歡，但對於人，我卻很難說出口，總覺得害羞。」

不過，梨之從猛烈追求愛情的國高中生，到大學時經歷了戀愛的不順利和受傷的經歷，見上愛漸漸地覺得跟自己有些相似，更與角色產生共鳴：「其實害怕與人對話，但是一旦克服了一道障礙後，就能拉近與人之間的距離，這點也和我有著相似之處。」

另一場在校園中彈奏吉他，充滿粉紅泡泡的畫面，見上愛將無法傳達給對方的心情，以及希望他不要忘記的想法，全部融入這歌詞和演奏中，讓每個音符的力度和歌詞都有了重量，戲外見上愛卻俏皮表示：「這首歌我已經很久沒彈了，所以當時非常緊張，趕緊開始練習！（笑）」而談及與佐藤寬太的合作，見上愛也開心地說道：「他非常開朗有趣，真誠的性格在飾演淳的時候表現得淋漓盡致，並且會根據拍攝當下的情況作出即時反應與演技上的變化，所以與他合作非常愉快。」

導演松居大悟（左起）率領《不死戀人》演員佐藤寬太、見上愛、青木柚。（翻攝自YouTube）

《不死戀人》原作是曾擔任《進擊的巨人》作者諫山創的助手，而後作為漫畫家正式出道的高木由奈的同名漫畫，電影劇情講述長谷部梨之（見上愛 飾）年幼時遇見了命中注定的白馬王子甲野淳（佐藤寛太 飾），從此對他無法忘懷。到了中學時，梨之終於再次見到了成為田徑選手的淳，鼓起勇氣告白的她，以為兩人的感情終於開花結果…卻就在那一瞬間，他消失在她眼前，彷彿從來沒有在這世界上存在過，身邊也沒有任何一個人擁有淳的記憶…。而後，淳以不同的身份多次出現在梨之面前，高中輕音樂社的前輩、坐在輪椅上的男性，還有打工地點的店主…，但每一次，當梨之鼓起勇氣向淳告白後，淳又會消失在她眼前，可不論淳下次再以什麼身分與梨之相遇，依然讓她一次次墜入愛河，那份單純又始終如一的「喜歡」，究竟會帶來什麼奇蹟呢？電影預計7月26日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中