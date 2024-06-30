《不死戀人》問候台粉！見上愛告白佐藤寬太：我喜歡你

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本電影《不死戀人》改編自高木由奈話題同名原著漫畫，由見上愛、佐藤寬太、青木柚及前「AKB48」王牌成員前田敦子等人主演，主創團隊向台粉打招呼。佐藤寬太：「我覺得很開心，也很想聽聽大家的感想。」說著更興奮地拍起手，見上愛也表示：「很好奇它會如何影響不同文化背景下的人！」期待台灣的觀眾看到這部作品。

見上愛（左起）、佐藤寬太在電影《不死戀人》中，有許多浪漫對手戲。（希望影視提供）

導演松居大悟在2022年的《剛好想起你》中，透過展現男女之間略帶苦澀的戀愛引起眾多觀眾的迴響，而最新作品《不死戀人》更是一部醞釀了十年以上的傾心之作，從初次接觸到原作起，松居大悟就一直被兩位主角深深吸引，終於能夠製作這部作品時，更表露喜悅之情：「喜歡是無敵的，我無法放棄，我捨棄了這十年來所積累的一切去挑戰這部作品。」展現出對《不死戀人》的覺悟。

請繼續往下閱讀...

《不死戀人》見上愛（右）片中瘋狂告白佐藤寬太。（希望影視提供）

見上愛日前在改編自東野圭吾同名小說的全新日劇《綁架遊戲》中飾演女主角樹理，與KAT-TUN成員龜梨和也同場飆戲，突破以往的風格大獲好評，緊接著在電影《不死戀人》中首次擔綱主演，在片中飾演女主角長谷部梨之，一次次喜歡上長相相同出現在她身邊的淳，然而當心目中的理想型不斷消失不見，她是否還能單純的喜歡一個人？

見上愛在電影《不死戀人》中，飾演女主角長谷部梨之。（希望影視提供）

片中好幾幕浪漫告白場景，梨之對淳大聲說出：「我喜歡你！」令人心跳加速。對於這樣的告白，見上愛表示：「對於喜歡的動畫和興趣，我可以毫不猶豫地表達喜歡，但對於人，我卻很難說出口，總覺得害羞。」

不過，梨之從猛烈追求愛情的國高中生，到大學時經歷了戀愛的不順利和受傷的經歷，見上愛漸漸地覺得跟自己有些相似，更與角色產生共鳴：「其實害怕與人對話，但是一旦克服了一道障礙後，就能拉近與人之間的距離，這點也和我有著相似之處。」

另一場在校園中彈奏吉他，充滿粉紅泡泡的畫面，見上愛將無法傳達給對方的心情，以及希望他不要忘記的想法，全部融入這歌詞和演奏中，讓每個音符的力度和歌詞都有了重量，戲外見上愛卻俏皮表示：「這首歌我已經很久沒彈了，所以當時非常緊張，趕緊開始練習！（笑）」而談及與佐藤寬太的合作，見上愛也開心地說道：「他非常開朗有趣，真誠的性格在飾演淳的時候表現得淋漓盡致，並且會根據拍攝當下的情況作出即時反應與演技上的變化，所以與他合作非常愉快。」

導演松居大悟（左起）率領《不死戀人》演員佐藤寬太、見上愛、青木柚。（翻攝自YouTube）

《不死戀人》原作是曾擔任《進擊的巨人》作者諫山創的助手，而後作為漫畫家正式出道的高木由奈的同名漫畫，電影劇情講述長谷部梨之（見上愛 飾）年幼時遇見了命中注定的白馬王子甲野淳（佐藤寛太 飾），從此對他無法忘懷。到了中學時，梨之終於再次見到了成為田徑選手的淳，鼓起勇氣告白的她，以為兩人的感情終於開花結果…卻就在那一瞬間，他消失在她眼前，彷彿從來沒有在這世界上存在過，身邊也沒有任何一個人擁有淳的記憶…。而後，淳以不同的身份多次出現在梨之面前，高中輕音樂社的前輩、坐在輪椅上的男性，還有打工地點的店主…，但每一次，當梨之鼓起勇氣向淳告白後，淳又會消失在她眼前，可不論淳下次再以什麼身分與梨之相遇，依然讓她一次次墜入愛河，那份單純又始終如一的「喜歡」，究竟會帶來什麼奇蹟呢？電影預計7月26日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法