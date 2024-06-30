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娛樂 最新消息

經紀人吐驚人之語 孫安佐研發電磁槍對抗中共武統

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕星二代孫安佐屢屢登上版面，先是因為泰國呼麻闖民宅被逮，回台後又因攜帶瓦斯火槍上街趴趴走，遭檢警搜索移送偵訊。他目前從事科技業工作中，據了解正在研發高階的新型「電磁槍」，而原因竟與中共武統有關。

孫安佐（左）與其經紀人。（本報合成圖，記者塗建榮攝）

根據《三立新聞網》報導，孫安佐經紀人朱翊銘透露，孫安佐認為要對抗中共的武統威脅，因台灣人數比中國少太多，若想要以寡敵眾，唯一機會就是武器研發比中國先進。並表示，雖團隊有合夥人，但還是歡迎更多資金挹注，有意願的民眾可以聯繫。

孫安佐熱愛軍事武器研究。（翻攝自IG）

電磁槍雖是冷兵器，即使沒有化學燃爆技術，但卻是相當先進的武器。朱翊銘呼籲：「相關技術知識絕不能落入壞人之手。」表示因為其設計無噪聲、無火光、無彈殼，且具有高度隱蔽性，表示若落入壞人之手，恐造成國家動盪。


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