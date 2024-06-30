超會喝！栗山千明變「酒國女英雄」 觀眾口水直流

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本女星栗山千明主演日劇《晚酌的流派3》成為今夏話題作品之一，她每集都以「如何在一天結束時喝到最美味的酒」為主題，使用「#晩酌の流儀」標籤分享個人的晚酌經驗，點開後全都是啤酒搭配美食的照片，令人口水直流。

《晚酌的流派3》栗山千明在劇中，每天下班都會為享受一杯好喝的啤酒而做足準備。（翻攝自東京電視台官方網站）

《晚酌的流派》系列曾攻佔Hami Video日劇排行榜第一名，如今迎來第三季，栗山千明表示：「非常高興能夠推出第三季，從簡單的小菜到稍微複雜的料理，美幸的晚酌也成為了我日常的參考！」

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女主角美幸每天為了保持對啤酒的渴望，必須進行「晚酌三部曲」，首先是下午三點以後少喝水，接著如果提早結束工作就走路回家；若不幸工作超時，就算在公司裡也要活動身體，這三要件已經成為許多觀眾的「晚酌聖經」。

該劇製作人松本拓坦言，完全沒想到能做到第三季，很感謝栗山千明飾演美幸，確立女主角的魅力。原來栗山千明現實中酒量不錯，常在拍戲收工後一個人去居酒屋喝一杯，或是回家邊看動漫、邊喝日式燒酒，角色簡直是量身打造。

《晚酌的流派3》栗山千明3度主演該系列戲劇。（Hami Video提供）

栗山千明最近還在小芝風花主演的新版《大奧》和改編自池井戶潤原著的《忍不住沉默花咲舞 2024》飾演重要配角，證明身為實力派演員的地位；《大奧》、《忍不住沉默花咲舞 2024》、《晚酌的流派3》皆在Hami Video上架。

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