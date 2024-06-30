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娛樂 音樂

蘇明淵金曲前夕遇爸爸住院 扛長子重擔喊「我很痛苦」

蘇明淵。（記者陳奕全攝）
☆飲酒過量，有害健康☆

〔記者侯家瑜／台北報導〕「律師歌手」蘇明淵昨憑專輯《心內烏空》拿下最佳台語男歌手獎，打敗強敵翁立友、許富凱等人，而這也是他繼2020年後，二度奪下台語歌王寶座。他今凌晨出席慶功宴時，坦言原本沒有太大的把握，所以拿獎當下有些錯愕，不過他認為今年入圍者的作品各有千秋，所以無論獎落誰家都說得過去，就看評審的口味。

風潮金曲35入圍慶功宴；蘇明淵、 舞思愛、王宏恩、歐開合唱團。（記者陳奕全攝）
☆飲酒過量，有害健康☆

其實蘇明淵在金曲前夕曾一度陷入兩難，跟音樂、工作無關，而是面臨到正在住院的爸爸，是否該插管治療的難題，「81歲的爸爸失智10年，前幾天他血氧一度往下掉到82，我身為長子希望他能插管，但又不能確定爸爸的意願，我是很痛苦的。」好在爸爸病況好轉，週三就順利出院。蘇明淵言談間流露父子間深厚情感，坦言對爸爸的感情難以割捨，所以會努力花時間陪伴，並時刻提防爸爸的身體狀況。

風潮金曲35入圍慶功宴；蘇明淵（右）、 王宏恩。（記者陳奕全攝）
☆飲酒過量，有害健康☆

談及在入圍者裡的優勢，蘇明淵說大概是自己的「律師性格」被看見，「我因為職業關係常常想很多，也時常懷疑自己，不過我有很強的邏輯、整合力和多元化的思考，這些在我創作路上都有幫助。」此外，蘇明淵也說這次能拿獎，都多虧有身邊的貴人，包括老婆幫忙訂的金內褲、當事人送的包種茶和表妹送的粽子。

蘇明淵（右）、 桑布伊。（記者陳奕全攝）☆飲酒過量，有害健康☆

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☆飲酒過量，有害健康☆

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