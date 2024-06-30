吳淡如弟媳身體亮紅燈 200坪餐廳「另尋有緣人」

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳淡如2010年買下宜蘭小熊書房並經營餐廳，使梅花湖一度成為熱門觀光景點，令人難以忘懷。當年，吳淡如興致勃勃地投入經營，甚至在開幕初期因人手不足，親自下場洗碗，這份熱情和努力讓小熊書房餐廳成為當地的熱門景點，吸引了大量遊客和當地居民。不過近期由於店長的健康因素必須退休，身為房東的吳淡如打算另尋有緣人接手。

小熊書房佔地200坪，室內約有80坪。（小熊書房提供）

當時2020年傳出新冠肺炎，吳淡如本想結束營業，後來選擇退居幕後，將經營重任交給弟媳婦，也就是現在的店長，自己則扮演起房東的角色。為了讓小熊餐廳能夠持續經營，她僅向弟媳婦收取少少的租金，這樣的安排讓餐廳在疫情期間得以堅持下去。弟媳婦在這五年中盡心盡力地經營著餐廳，但近期因身體狀況不佳，吳淡如不得不與弟弟討論，勸弟媳婦休息，將經營重擔暫時放下，而且小熊書房近年來與飯店廚師合作轉型線上餐飲，餐點上架於電商平台，像是義大利麵品項的銷售量十分亮眼，收入甚至超過實體店面。

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吳淡如坦言，如果能遇到一位不錯的餐飲老闆來接手經營，她將樂見其成。小熊書房佔地200坪，內部空間約80坪，當初花500萬元裝潢，若以投資角度來看，算是不賺不賠的投資，賺的是經營實體店面的經驗，對現在經營電商也有一定的幫助。她感慨地說：「我不忍心看到梅花湖再次衰退，回到2010年前的模樣。」這份對梅花湖的深厚情感，讓她希望能有新的人來延續這份繁榮。

小熊書房佔地200坪，室內約有80坪。（小熊書房提供）

當初她為了女兒購買小熊書房，然而，隨著時間的推移，女兒不太有什麼記憶，加上她現在台中唸書，未來也不太可能對經營餐廳產生興趣。吳淡如認為，沒有必要將房產留給女兒，她更希望梅花湖能夠繼續熱鬧繁榮。她說：「我就不想看到它荒廢，如果有連鎖品牌進駐，我未來還可以去喝杯咖啡，我自己現在沒有力氣經營，弟媳也要退休了。」

總而言之，吳淡如希望能有新的經營者接手小熊餐廳，延續這份美好，讓梅花湖繼續成為人們心中的美麗景點，她說：「自己的人生還有別的目標，餐廳有開過就好了。」對她來說，成功不必在她，希望未來有更好的經營者，能夠讓梅花湖持續閃閃發光。

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