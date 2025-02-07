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傳大S骨灰永久放家中 鄰居不滿開嗆「自私」：無視住戶不安

大S的骨灰已放置家中，家屬證實不會舉辦告別式。（翻攝自臉書）大S的骨灰已放置家中，家屬證實不會舉辦告別式。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛不幸因流感併發肺炎離世，享年48歲，目前骨灰已經送回家中，小S也透過經紀人表示，不會辦告別式，並傳出可能永遠安放在家中，沒想到疑似引起大樓住戶不滿發文開罵。

一名網友在社群平台Threads發文表示，「公眾人物就那麼自私的公開要把親人的骨灰放置家中？！完全無視社區大樓住戶的不安！既然那麼愛姊姊，每天都必須跟她聊天，為什麼不放妳帝寶自家？要想人尊重必須要先尊重別人吧！逝者已矣，請讓她安息吧！連陽宅陰宅都分不清楚，如果是透天別墅，你們要放幾十個骨灰我們管不著，但請不要讓大樓住戶要為了你們的自私行為而沒了生活品質。 」

文章曝光後，立即引起網友討論，其中有人質疑，「說得你是她鄰居一樣」，對此，原PO也回應「我就是，怎樣？」，不少網友則認為原PO沒必要吧話說得這麼難聽，紛紛表示「放骨灰在自己家裡，跟你們大樓的人有沒有生活品質有什麼關係？」、「大家都獨門獨戶的，是放在你家嗎？」、「如果你覺得可怕你可以搬家！如果真自私就不會公開了！又不是放公共區域何來影響生活品質」。

一名疑似與大S同社區大樓的網友不滿發文。（翻攝自Threads）一名疑似與大S同社區大樓的網友不滿發文。（翻攝自Threads）

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