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大S驟逝張蘭吃人血饅頭蹭流量 賣貨進帳數字曝光

大S前婆婆張蘭吃人血饅頭，利用大S死訊開直播帶貨。（翻攝自抖音）大S前婆婆張蘭吃人血饅頭，利用大S死訊開直播帶貨。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛到日本旅遊卻因流感併發肺炎驟逝，消息傳來演藝圈許多人都感到震驚與悲傷，沒想到她的前婆婆張蘭卻趁機大吃人血饅頭，連忙蹭熱度開直播帶貨。今（6）日張蘭開播1小時14分後，畫面直接變黑，原來是她這種做法引起網友不滿，檢舉了張蘭，讓她的帳號遭到封禁。

張蘭先是亂爆料，說汪小菲付錢包機送大S回台灣，接著更瘋狂賣貨，讓網友氣炸，紛紛舉報張蘭帳號，並放話說：希望帳號永遠封禁，不要再出現了！

大S至日本旅遊因流感併發肺炎驟逝。（翻攝自IG）大S至日本旅遊因流感併發肺炎驟逝。（翻攝自IG）

不過，張蘭開播1小時14分鐘仍獲得流量，觀看人數超過930萬，平均線上28.6萬人，還新增了10萬新粉。張蘭一邊蹭大S流量，一邊還提醒直播間內的人買東西，一場直播下來銷售額超過百萬人民幣（約新台幣450萬元）。

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張蘭直播間遭封禁。（翻攝自抖音）張蘭直播間遭封禁。（翻攝自抖音）

對於外界的批評，張蘭根本不在乎，她還發狂語認為「吃相好看、難看都沒關係」還很自豪自己「問心無愧賺來的這頓飯，吃得就能夠順下去」，簡直毀三觀。

網友質疑張蘭利用前媳婦死訊賺錢不道德，張蘭卻反駁，說自己有7千名員工要養，她不直播這些人就沒飯吃，還得意說自己有「戰蘭精神」，自己30年前剛創業時，就是全年無休，甚至對此舉洋洋得意。

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