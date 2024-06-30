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娛樂 音樂

金曲35》賴清德力挺巴奈！再提天安門「我們不會忘」 宣示捍衛創作自由

〔記者邱奕欽／台北報導〕第35屆金曲獎頒獎典禮昨（29日）在台北小巨蛋圓滿落幕，巴奈憑藉《夜婆》奪下「最佳台語專輯獎」，在致詞時提到中共的「禁忌日」六四天安門事件，引發中國小粉紅砲轟。不過，總統賴清德則發聲相挺，「有些音樂，我們聽了就不會忘記，歌手Panai Kusui巴奈的感言，我們也不會忘記。」

總統賴清德（左）發聲力挺巴奈在金曲獎的致詞內容。（本報組合資料照）

賴清德在臉書公開發聲，引述巴奈在致詞時的內容，「這個苦難的島，大家都很辛苦，有時候支配者是綠色，有時候支配者是藍色，但是你一定不要以為，流行音樂跟政治是沒有關係的。」他也提及巴奈談到金曲獎與天安門事件都是35年的內容，「我們都不要忘記，台灣加油。」

賴清德強調音樂是人生，也是無所拘束的自由，「我們會繼續守護、捍衛所有音樂人創作的自由，也持續打造更好的環境跟舞台，讓更多的音樂作品呈現給所有人。」他恭喜所有入圍者及得獎者，盼大家能去聽聽那些可能陌生但又被觸動的歌曲，「從這些音樂，找到屬於自己人生的BGM。」

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