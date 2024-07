孫安佐透露交保費30萬,官司後會還孫鵬。(資料照,記者塗建榮攝)

〔記者傅茗渝/台北報導〕星二代孫安佐近來風波不斷,他昨在IG上開問答回應網友問題,其中不乏近期爭議提問,他除了澄清早前所說25歲幹大事,並非捷運恐怖攻擊外,也透露30萬交保費,會還給孫鵬及狄鶯。

孫安佐在問答中否認捷運攻擊,表示「Yo! (If) I want to kill someone, I don't like to wait (until) to now.」(如果)我想殺人,我不想等到現在。否認網友猜測,此外,他早前與經紀人朱翊銘攜帶瓦斯火槍現身信義區,涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》,最後以30萬元交保。

孫安佐意有所指表示,「我從來沒有求我父母救我,請問你們是在說什麼?」而交保金等到官司結束,自然會還錢。網友也期待他能和孫鵬、狄鶯上節目公開溝通,對此,孫安佐僅表示「退一步海闊天空」並未正面答應。

☆拒絕暴力,請撥打110☆

