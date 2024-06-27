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娛樂 最新消息

孫安佐將登「成人平台直播」 首戰合體陳沂

孫安佐、陳沂。（翻攝自@sun_gojo99、@yi326326 IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕星二代孫安佐近期不平靜，屢屢登上版面，先是因為泰國呼麻闖民宅被逮，回台後又因攜帶瓦斯火槍上街趴趴走，遭檢警搜索移送偵訊。這一連串風波後，有消息傳出孫安佐即將登成人直播平台SWAG直播，合體新一代情色教主陳沂；平台對此也證實消息。

陳沂昨晚直播與酸民開戰。（翻攝自SWAG）

陳沂昨（26）日晚迎來在SWAG的第4次直播，這回只有她單獨一人，與線上網友打嘴砲。有人質疑她先前說的「直播無上限」，陳沂回復「是嘴砲無上限，但身體有上限」，然而，她也留下伏筆，「未來哪天說不定會脫」。最後，陳沂為了增加大家的期待值，無預警宣布下週將與「重量級嘉賓」同台。

下週重量級來賓究竟是誰？陳沂給出2個提示，一個是姓孫，另一個則是動漫《咒術迴戰》領域展開的手勢，不少人猜測猜出可能是孫安佐。對此，據《三立新聞網》報導，平台方證實了此消息，若沒有意外，孫安佐下周三（7／3）晚間將與陳沂直播。

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