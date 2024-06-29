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娛樂 音樂

金曲35》熱狗無辜被「禁聲」 文化部道歉：作為往後借鏡

熱狗（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕MC HotDog熱狗今晚在《第35屆金曲獎頒獎典禮》上演唱《約翰屈伏塔》時，麥克風突然沒聲音，一度跪下喊：「這不是我的錯，再給我一次機會。」對此，文化部稍早也發出回應。

文化部聲明全文如下：

針對第35屆金曲獎各項不足 文化部表達誠心歉意

文化部表示，有關金曲GMA臉書專頁針對《最佳台語專輯獎》得主巴奈致詞感言未能完整呈現全文，以及熱狗表演時麥克風失聲等事件，文化部表達誠心歉意。

文化部說明，金曲獎每段得獎感言社群發文配合典禮節奏，由小編群聽打發言後儘快摘錄登於臉書，絕非刻意針對這段發言不完整呈現。文化部強調，文化部尊重每一位創作者，這是自由民主國家的基本信念，絕對不會故意刪減任何人的發言，文化部已要求金曲GMA臉書完成完整呈現。

另針對熱狗演出時發生麥克風事故，初步了解為麥克風現場音軌問題，文化部已請承辦單位台視徹底查明並檢討責任。

文化部表示，針對第35屆金曲獎各項不足之處，文化部及承辦單位虛心接受各界意見，針對疏失部分已立即進行檢討，亦將予以咎責，並作為往後各項典禮的借鏡。

相關新聞：金曲35》大出包！熱狗唱到一半沒聲音 下跪喊：再給我一次機會

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