Lulu三扛金曲主持棒！典禮5大亮點曝光 神級樂團生物股長首度來台

金曲35今晚登場。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第35屆金曲獎將於今（29）日在台北小巨蛋舉行，本報整理5大看點一起為金曲獎暖身。

Lulu擔任金曲35主持人。（台視提供）



一、Lulu三度主持金曲 陳明珠、黃偉晉紅毯二搭

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典禮主持人則由Lulu三度扛下重任，距離上次Lulu主持金曲已是3年前，如今湊滿三金的她再次主持金曲是否功力大增？表現備受期待，而星光紅毯則由陳明珠跟黃偉晉二搭主持，主持人們都預告將精心準備，為觀眾帶來驚喜。

生物股長首度來台。（台視提供）

二、生物股長首來台掀《火影》回憶殺 眾星表演備受期待

今年典禮表演原本有王力宏獻唱致敬李玟橋段，不過王力宏隨即在輿論壓力下請辭，網友隨後則將焦點放到，演唱火影忍者經典曲目〈ブルーバード〉（青鳥）的日本搖滾樂團「生物股長」，他們首度來台，合作對象阿龔昨傳出掛病號，至於今晚是否按照原計畫擔任金曲獎的表演嘉賓，主辦單位表示：「典禮目前一切如表定進行彩排中。」

表演陣容包含順子、洪佩瑜、MC HotDog熱狗、血肉果汁機、家家、萬芳等多組歌手，客、台語音樂獎項常勝軍吉那和張秀卿也將合作演出。

三、最佳樂團成死亡之組 面臨7搶1

今年最佳樂團獎競爭激烈，共有7組樂團入圍，包括滅火器、露波合唱團、傻子與白痴、告五人、草東沒有派對、大象體操、麋先生，其中滅火器、告五人、草東沒有派對都有入圍年度歌曲，各團都擁有高人氣，究竟鹿死誰手將在今晚揭曉。

四、楊乃文入圍8項成最大贏家 對戰中國歌手考驗獎留台灣

楊乃文8項入圍成本次大贏家，她將與9M88、孫盛希還有中國歌手蘇運瑩、袁婭維角逐華語女歌手寶座，歌后是否留台成為矚目；華語男歌手獎同樣有來自中國代表歌手許鈞、裘德，將對上有望搶下第三座獎盃的林俊傑與連續兩年獲得門票的饒舌老將MC HotDog熱狗，激戰組合相當有看頭。

五、許富凱、翁立友挑戰二度摘王 鳳小岳擠進新人獎

台語歌王同樣戰況激烈，8度角逐獎項的許富凱對上翁立友、林俊逸、鄭平、蘇明淵，有望再次封王成為外界關注，而「演而優則唱」的鳳小岳這次入圍新人獎，面臨強勁對手，能否脫穎而出也成為典禮看點之一。

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