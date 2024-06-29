金曲35》翁立友搶第2座歌王！認了禁慾嫩妻神隱 張秀卿爆乳現蹤

（左起）張秀卿、翁立友、林姍。（攝影新聞組攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王翁立友以專輯《刀馬旦》入圍本屆金曲獎，對戰許富凱、蘇明淵、林俊逸和鄭平等強敵，有望相隔15年奪下第二座歌王大獎，他與同門的歌后張秀卿、「粉紅超跑」的演唱者林姍攜手在紅毯亮相。

相關新聞：金曲35》張秀卿不藏了！爆乳稱霸金曲紅毯 炸出深溝不怕走光

請繼續往下閱讀...

翁立友隨身帶著幸運物玉葫蘆，老婆大人則沒有現身，他開心表示：「09年入圍得到金曲獎最佳台語男歌手，張秀卿與黃思婷陪我走紅毯，今天很開心與金曲歌后張秀卿、粉紅超跑林姍攜手走紅毯。」透露在白沙屯媽祖主題曲演唱者的林姍的加持下，今晚能再次獲獎。

相關新聞：金曲35》台語歌王歌后來了！翁立友左擁右抱超嗨 張秀卿爆乳「辣妹駕到」

被問到心情？翁立友表示，「不會緊張，只有公布得獎的時候會緊張，家人默默支持！」被問到老婆有沒有打氣？翁立友則表示，家人都有支持，

沒想到翁立友話還沒說完，張秀卿就虧他「有做嗎」，逼得他招架不住，表示「昨天沒幹嘛！」認了有禁慾。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法