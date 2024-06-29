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娛樂 音樂

金曲35》翁立友搶第2座歌王！認了禁慾嫩妻神隱 張秀卿爆乳現蹤

（左起）張秀卿、翁立友、林姍。（攝影新聞組攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王翁立友以專輯《刀馬旦》入圍本屆金曲獎，對戰許富凱、蘇明淵、林俊逸和鄭平等強敵，有望相隔15年奪下第二座歌王大獎，他與同門的歌后張秀卿、「粉紅超跑」的演唱者林姍攜手在紅毯亮相。

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翁立友隨身帶著幸運物玉葫蘆，老婆大人則沒有現身，他開心表示：「09年入圍得到金曲獎最佳台語男歌手，張秀卿與黃思婷陪我走紅毯，今天很開心與金曲歌后張秀卿、粉紅超跑林姍攜手走紅毯。」透露在白沙屯媽祖主題曲演唱者的林姍的加持下，今晚能再次獲獎。

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被問到心情？翁立友表示，「不會緊張，只有公布得獎的時候會緊張，家人默默支持！」被問到老婆有沒有打氣？翁立友則表示，家人都有支持，

沒想到翁立友話還沒說完，張秀卿就虧他「有做嗎」，逼得他招架不住，表示「昨天沒幹嘛！」認了有禁慾。

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