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娛樂 最新消息

范瑋琪沉寂5年！奔中國高調復出 網刷整排：大牙加油

范瑋琪今晚在中國紹興的音樂節開唱。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「范范」范瑋琪沉寂5年重新登上舞台，本月初她奔中國江蘇南通出席「夢之藍夢想音樂盛典」重拾麥克風，甚至哽咽說：「好像回到家的感覺！」人依舊在中國的她，今（29日）赴紹興音樂節開唱，並曬出粉絲們迎接她的照片，不過許多網友仍不埋單，狂刷一排：「大牙加油！」

范瑋琪2020年因口罩出口問題，失言怒罵蘇貞昌「狗官」被砲轟，演藝事業隨即跌落谷底，原訂於去年在北流舉辦演唱會，卻碰上老公「黑人」陳建州捲入Me too風波，遭「大牙」周宜霈及「微風女神」郭源元接連爆料性騷擾、性侵未遂，回歸計畫被迫止步。沈寂5年的她，4月時透露自己進錄音室，預告將推出新作品，大動作宣告復出後，立刻飛往中國。

范瑋琪1日及15日已在江蘇參加2場音樂節的拼盤演出，當時她語帶哽咽說：「我感覺好像，回到家的感覺...」台下的噓聲與尖叫聲混雜。中國工作滿檔，她今再赴紹興的音樂節開唱，稍早更在臉書曬出被粉絲迎接的側拍照，寫下：「See you all tonight，冰淇淋好好吃，沒有酒味耶！」難掩喜悅心情，不過大批網友仍不領情，刷整排狠酸：「大牙加油！」、「有請大牙吃冰嗎？」

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