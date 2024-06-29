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娛樂 電影

星野源天才班底來台！石橋英子自嘲「雨女」讚台人充滿活力

《GIFT》配樂場重磅登北影，石橋英子即興演奏大展魅力。（台北電影節提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本音樂家石橋英子今天（29日）應第26屆台北電影節邀請來台，這是她第2次訪台，昨天一抵台就遇到傾盆大雨，笑說自己是「雨女」，常常在巡演的時候遇上雨天，記者向她解釋「遇水則發」，讓石橋英子相當開心：「我聽到好話了！」

石橋英子與日本名導濱口竜介接連合作《在車上》、《邪惡根本不存在》等兩部電影，此次也是為了與濱口竜介一起的創作計畫《GIFT》來台，更將在電影放映時同步進行即興現場配樂。

石橋英子特別讚許台灣觀眾的思考能力，認為觀眾們的提問都十分專業，對台灣人的印象是大家都活力十足。（台北電影節提供）

談及繼《在車上》後再次與濱口竜介合作，石橋英子坦言，在拍攝《邪惡根本不存在》及《GIFT》時，其實是充滿茫然的，有別於《在車上》在拍攝前就已經做好配樂，在打造《邪惡根本不存在》及《GIFT》時，石橋英子及濱口竜介是邊討論邊創作，過程充滿抽象以及未知。

然而，當作品雛形逐漸清晰，兩人便越來越有自信，石橋英子表示：「比起語言上的交流，我和濱口竜介導演更像是透過『音樂』來溝通，彷彿一起合奏一般，是個奇妙的體驗。」

石橋英子認為濱口龍介的作品具有音樂性之外，他們之間對土地歷史、土地的記憶的熱愛有著共同點，像是濱口竜介曾經拍攝紀錄片《東北三部曲》，而她也以土地為主題製作專輯過。

問及是否有機會為台灣這塊土地製作音樂？石橋英子表示：「當然如果有台灣導演找我一起合作電影，我願意好好學習台灣歷史，做出屬於台灣的土地音樂。」

石橋英子曾多次與日本音樂才子星野源合作，更被稱為他的「天才音樂班底」，石橋英子表示兩人在演唱會巡迴演出方面已經合作多年，大方向由星野源決定，每個樂手都各司其職，小細節讓他們自由發揮彈奏，「這方面星野源給我們很大的空間。」

石橋英子此行將在台停留4天，昨天先出席電影《邪惡根本不存在》的映後活動，今天則有《GIFT》的演出，她詢問在場記者有沒有推薦的觀光景點，聽聞九份表示也想去看看，還大讚「台灣的美食多好吃」不用再說，人更是充滿著活力、能量。

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