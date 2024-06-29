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娛樂 最新消息

（影音）天后席琳狄翁罹罕病痛苦抽搐片段曝光 歌迷心痛落淚

加拿大天后席琳狄翁。（歐新社）

〔記者馮亦寧／台北報導〕加拿大流行樂天后席琳狄翁（Celine Dion）因演唱電影《鐵達尼號》主題曲走紅全球，也曾來台灣辦過萬人演唱會。但2022年底她宣布自己罹患罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff-Person Syndorme，簡稱SPS），故取消2023至2024年多場世界巡迴演唱會。席琳狄翁也將對抗罕見神經系統疾病歷程拍成紀錄片《我是：席琳狄翁》（I Am： Celine Dion），片中有她發病時痙攣痛苦畫面，讓歌迷看了心痛落淚。

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《我是：席琳狄翁》於6月25日正式公開，其中一幕席琳狄翁接受物力治療時，肌肉嚴重痙攣令她難以動彈，手指也無法自然伸展，堅強的席琳狄翁強忍住淚水，與病魔對抗，從表情就能看出她十分痛苦。醫護人員見狀緊急未她注射藥物才得以緩解。

席琳狄翁發病時肌肉抽搐，無法伸展手指。（翻攝自臉書）

經過10分鐘休息，席琳狄翁才能勉強坐起身子。她說：每次發生類似事件，她都會感到非常尷尬，沒辦法控制自己的身體，但席琳狄翁仍強調日後還是希望可以繼續唱歌跳舞，即使不能跑步也會透過慢慢行走讓自己變得更好，如果不能行走，她就算用爬的，也要不斷往前爬行，絕對不會停止。

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