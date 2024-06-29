傳奇天團主唱走過聲帶手術與疫情低潮！瓊邦喬飛親曝恢復中

〔記者許世穎／綜合報導〕搖滾傳奇天團邦喬飛寫下全球1.3億唱片銷售紀錄，今年邁入成團40周年，不僅推出首部原創紀錄影集《謝謝，晚安 – Bon Jovi的故事》，近日也釋出第16張錄音室大碟《永恆》慶祝樂團里程碑。主唱瓊邦喬飛自兩年前接受聲帶手術後目前仍在恢復階段，走過低潮後再出輯，透過音樂傳遞溫暖。

搖滾傳奇天團邦喬飛今年邁入成團40周年。（環球音樂提供）

瓊邦喬飛提及從2015年開始聲帶就出現問題，但直到2022年才動手術，現在持續接受後續聲帶治療，更分享目前恢復狀況：「昨天狀況可能超出預期的好，今天卻又差了一點，非常挫折。我知道沒有人能達到完美，但我必須達到卓越，才能再次回到那個水平。我不試圖成為29年前的那個男孩，但我想成為2024年最好的版本的我。」

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隨著新專輯發行，瓊邦喬飛也希望朝著能進行新專輯巡演的方向努力中，「我不確定能否巡演，我自己很希望明年能夠進行，但我還在經歷從一個大手術恢復的過程。」他表示雖然目前恢復狀況不錯，也能每天花點時間做歌，但他強調：「我真正需要、渴望的是連續好幾個月，每個星期都唱四個晚上長達兩個半小時的演出，所以我正在往這個目標努力中。」

瓊邦喬飛自兩年前接受聲帶手術後，目前仍在恢復階段。（截自IG）

聲帶問題看似是危機，卻也成了此次40周年專輯《永恆》的創作契機，瓊邦喬飛說道：「接受手術後，突然空出了好多時間，我能做的就是坐在那邊開始構思歌曲，然後我再次感受到了喜悅！」

期間全球一起度過疫情，他形容宛若從一片迷霧中走了出來，「人與人之間又再次開始互動，而我也更珍惜我的身體，以上種種感受都促成了這次的作品。」他表示希望專輯能傳遞純粹的喜悅，宛若擁抱灑落在身上的暖陽。《永恆》已於全台數位平台、實體通路發行。

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