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娛樂 電視

一個巴掌被判10年！黃冠智吐露戰爭犧牲秘辛

〔記者蕭方綺／台北報導〕臺灣首部二戰懸疑《聽海湧》將於8月17日在公視首播，昨登上台北電影節觀眾票選獎即時榜第二名。劇裡戰俘營中無論是戰俘或監視員皆受到無情對待，黃冠智在劇中飾演的戰俘監視員，因對戰俘有不當對待並且有殺害戰俘之嫌，被迫站上國際法庭受審。

黃冠智（右）戲裡為管理戰俘賞對方巴掌，為此行為，在戰後必須接受審判。（公視提供）

他表示角色們其實堅信自己的行為沒有錯，「打戰俘是為了維持紀律。」未料戰後立場交換，戰俘監視員在澳洲軍官前成了戰俘，黃冠智感慨：「受到的待遇真的有比較好嗎？一個巴掌被判10年甚至絞首刑。或許沒有誰對誰錯，所有人都是戰爭底下的犧牲者。」

吳翰林也是飾演戰俘監視員，為了角色，他開拍前特別去助曬，「拍攝過程中也繼續多曬太陽，希望讓自己看起來更黝黑。」另外，該角色必須在缺乏糧食的狀況下和戰俘們一起從事勞力工作，也不能看起來太魁梧壯碩，因此他接下角色後開始進行體能訓練，在劇組也會和黃冠智、施名帥以及日本演員伊吹、松野高志一起去健身，「想練的更精瘦一些。」

因此，除了部分原始森林與野生動物遠赴北婆羅洲實地拍攝外，為在台灣也能還原南洋風貌，劇組親自在片場栽種熱帶植物，但場景用地不僅是黃沙土，底下還佈滿了紅磚，使得水分難以滲透和保持，美術指導李薇甚至不得不帶領團隊在周圍挖溝渠並鋪設水管，再定期請水車來灌溉，才能確保植栽能夠順利生長。

吳翰林（左）監視戰俘從事勞動工作。（公視提供）

美術指導李薇還透露了一個有趣的插曲，定期前來灌溉的水車司機看到場景一步步成形後，詢問劇組是否在拍攝戰俘營的故事，水車司機表示：「 因為我阿公就是那時候去南洋、被抓去當戰俘監視員的臺灣人！」這段意外的對話讓他們驚訝不已，更感受到這段歷史對許多臺灣人的重要性，也加深他們完成《聽海湧》使命感。

《聽海湧》自8月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視+、MOD與Hami Video影劇館上架。

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