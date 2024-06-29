泰星Billkin哼唱搖籃曲！《金孫爆富攻略》祖孫情逼哭導演

〔記者廖俐惠／綜合報導〕年度泰國神片《金孫爆富攻略》感動全台，昨天（28日）釋出電影幕後花絮，由Billkin飾演的金孫與阿嬤之間的互動有歡笑也有淚水，不只讓觀眾隨著劇情推進又笑又哭，就連導演亦在拍攝現場落下男兒淚。

Billkin表示《金孫爆富攻略》會讓你看完想起某個珍愛的人。（CATCHPLAY提供）

導演帕特波尼蒂帕特分享：「即使身旁有個攝影機在拍攝，但因為他們倆位的表演實在太真實，讓我當場也忍不住感動落淚…」許多工作人員也表示，每次的拍攝都能感受到他們真實的情緒，自然又真摯。

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男主角Billkin在幕後花絮中還原電影橋段，哼唱搖籃曲《唪唪呀唪金公》，他形容：「這是首古老的潮州搖籃曲，歌詞就像在哄孩子睡，期待孩子長大當狀元，能有光明的未來。」

Billkin飾演的金孫，在《金孫爆富攻略》與阿嬤之間的互動有歡笑也有淚水。（CATCHPLAY提供）

導演帕特波尼蒂帕特表示，開始製作這部電影的時候，製作團隊特別去了解其中的意思，身為廣東華人的導演說：「我還問了我媽媽還記不記得這首搖籃曲，她直接唱給我聽，唱完後眼眶泛淚，因為想起了以前她的阿嬤唱給她聽的回憶。或許大多數的人已經忘記從前的搖籃曲，但它或多或少都曾陪伴過我們。」

導演帕特波尼蒂帕特（左）分享在拍攝現場受到Billkin與阿嬤感動落淚。（CATCHPLAY提供）

Billkin真摯分享：「《金孫爆富攻略》描述生活中的平凡日常，而那些日常，會讓你看完想起某個珍愛的人！請大家一定要來看這部電影，把美好的感受帶回去！」

《金孫爆富攻略》祖孫搭檔的幽默互動，令觀眾笑聲不斷。（CATCHPLAY提供）

電影《金孫爆富攻略》故事描述小安（普提蓬阿薩拉塔納功 飾）決定辭去工作，回到家中照顧罹癌的阿嬤（烏薩薩梅坎姆飾）。然而，孫子看似孝順照顧的心，但其實並非出自於對阿嬤的愛。在得知親戚小梅（彤達婉奔提維此弓 飾）從阿公那裡繼承了價值千萬的房產後，他費盡千辛萬苦，希望博取阿嬤的信任。然而，阿嬤用智慧讓小安慢慢地學會生活，在朝夕相處下小安的心態漸漸有了改變…電影《金孫爆富攻略》現正熱映中。

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