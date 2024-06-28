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寵物店老闆輕生！陳沂逆風發聲「看證據說話」 籲勿看風向霸凌2樓

陳沂（圖）針對寵物店老闆與二樓住戶的紛爭，喊話外界要看證據說話。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市內湖區一間寵物美容店老闆砸百萬裝潢，卻與二樓住戶溝通協商未果，無法進行營業登記不得開業，投入許多資金也因而付諸流水，最終走上絕路於26日在店內輕生，輿論導向多在譴責二樓住戶。不過，網紅陳沂則逆風發聲，認為大家應該要看到證據再罵，「不然看風向霸凌人，難道就是你們口中的正義？」

陳沂認為二樓住戶本來就有權不同意，而且「二樓從頭到尾都不同意一樓開設寵物店！」她表示，寵物店老闆在未取得同意書的情況下，就進行幾百萬元的裝潢，無法營業的損失也不能怪給二樓。寵物店老闆的女兒則透露，二樓屋主曾提出若幫忙修繕陽台便會簽署同意書，因此父親花費10萬元進行修繕，但完成後二樓屋主卻反悔並失聯。

對於寵物店老闆女兒的指控，陳沂直言目前只是空口說白話，「如果有協議，應該有訊息或書面內容。如果有出錢，應該有匯款紀錄，就算是現金交付也會有收據。」她認為十萬元不是小數目，在需要同意書的情況下，做事不可能如此粗糙，什麼證據都沒有。

寵物店老闆最終走向絕路，在付諸心血的店內選擇輕生，大部分輿論譴責都指向二樓住戶。對此，陳沂則認為儘管人走了是一件憾事，但希望各位能看證據說話，「不要讓其他無辜的人受委屈。如果真的有證據，再罵也不遲。不然看風向霸凌人，難道就是你們口中的正義？」

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