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娛樂 最新消息

郭雪芙讀「私密信件」當眾淚崩 提姊妹過往心結認了：曾呼巴掌

郭雪芙《擁抱過去的我》出書記者會，妹妹的信寫道「感謝媽媽還留了一個妳陪我」，讓她忍不住淚崩。（記者陳逸寬攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭雪芙今（28日）宣傳首本個人新書《擁抱過去的我》，書中敞開心胸寫到出道17年的心路歷程，她在活動上突然收到妹妹寫給她的信，當場淚崩到妝都快花了，後來受訪時提到，自9歲媽媽過世後，她「姊代母職」和妹妹相依為命至今，她算是「嚴母」型的姊姊，甚至呼過妹妹巴掌，導致姊妹倆關係一度緊張。

郭雪芙《擁抱過去的我》出書記者會。（記者陳逸寬攝）

她今年到英國遊學3個多月，妹妹也與她同行，實現了姊妹倆過往一同出國的願望，但因朝夕相處，關係難免緊張，她感受到妹妹對她態度的不耐煩，有天語重心長對妹妹說：「我真的很愛妳，但不代表接受妳可以用這樣態度對我。」其實這已是郭雪芙出道以來難得透露內心話的時刻，她忍住淚水解釋妹妹刀子嘴豆腐心，「雖然講話不好聽，但我能感受到她的貼心。」

郭雪芙面對媒體過往總帶著保護色，她今坦言從模特兒出道後，經歷女團「Dream girls」爆紅、解散、又轉戰演員，不諱言自己一直對外人無法敞開心胸，問她是因為女團時期鬧不合？她回：「可能是媒體吧。」她坦言一開始不懂得怎麼面對媒體，「我講了很內心的感受，原來大家不是真的想要聽我講話，所以當時很受傷。」

直到她2022年底因疫情開始放慢工作步調，到處旅行，造訪杜拜、美國、日本、泰國等地，還到美國看了心心念念的音樂祭，「那時我覺得自己的願望清單都達成了，但不知道為什麼心裡還是空空的。」經過經紀人、朋友介紹上心靈課程，意識到自己還沒從過去負面的狀態走出來，才慢慢敞開自我。

郭雪芙對感情相當保護，鮮少對外公開。（記者陳逸寬攝）

而她30日將過生日，許願可以「繼續玩」，被虧已財富自由，她說自己這幾年開始有理財觀念，除了房地產、股票還有債券都有投資，被問是否有伴可以一起玩？她表示目前沒有追求者，雖然有算命師稱她桃花今年會開，她則神秘回：「不好說。」看來巨蟹座的她雖已揭露某部分心理層面，仍無法赤裸敞開內心在大眾面前，對感情仍相當保護。

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