（影音）阿信誇Energy滿會講幹話！坤達現身回五月天雙蛋嘉賓機率

〔記者傅茗渝／台北報導〕Energy人氣飆升，7月底和9月初他們將在北高雙蛋舉辦4場「一觸即發」演唱會。日前阿信現身Energy練習室探班，還無預警直播，讓粉絲興奮敲碗合作，對此，坤達今（28）出席天梭表記者會，透露私下跟阿信討教Talking秘訣，被問到兩大天團合體可能，也回應了。 <p><span><span class="ph_b ph_d1"><span class="ph_i"><img class="lazy_imgs_ltn imagePopup" src="assets/images/400S.jpg" data-src="https://img.ltn.com.tw/Upload/ent/page/800/2024/06/28/phpU0GzIk.jpg"></span><span class="ph_d">坤達出席記者會，坦言演唱會壓力大狂練舞。（記者胡舜翔攝）</span></span></span></p> <p>坤達近來蠟燭兩頭燒，忙著準備Energy小巨蛋演唱會、擔任導師的《原子少年2》也剛開錄，每天只睡五到六小時，坦言和老婆柯佳嬿一天對話可能只有「你要出門啦？」疲態讓老婆很心疼，會貼心準備補充品、水果，令他多吃Ｂ群。</p> <p>被問到柯佳嬿是否北高四場演唱會全到？他笑了笑：「她之前說看台北就好。」恰巧Energy演場會撞期火星人布魯諾（Bruno Mars）高雄世運演唱會，坤達還自嘲：「她可能會去看Bruno Mars，高雄看狀況。」</p><p class="before_ir" style="text-align: center; display: none;">請繼續往下閱讀...</p> <!-- /21202031/07-ent-mobile-sub-P-IR1 --> <div id="ad-IR1" class="boxTitle suggestBottom adHeight280 suggest_m" data-desc="廣告ad-IR1" style="text-align: center;"> <script>displayDFP('ad-IR1', 'm');</script> </div> <p class="after_ir" style="display: none;"></p> <p><span><span class="ph_b ph_d1"><span class="ph_i"><img class="lazy_imgs_ltn imagePopup" src="assets/images/400S.jpg" data-src="https://img.ltn.com.tw/Upload/ent/page/800/2024/06/28/phpUPZtXz.jpg"></span><span class="ph_d">坤達向阿信討教Talking秘訣，喊話合體五月天。（記者胡舜翔攝）</span></span></span></p> <p>隨演唱會逼近，坤達坦言最憂心大忘舞，近期瘋狂練舞，「我覺得蠻緊張，不安心的感覺。」也表示Energy成員們都戰戰兢兢，自己很盡力趕上大家，至於誰可能在舞台上失控？他說：「我覺得很難講，看到所有觀眾感受不同，失控書偉或Toro吧！也可能大家都哭花。」也透露Energy上台前都會喊話「123加油！」</p> <p>早前五月天主唱阿信現身探班，坤達說阿信感動又驚喜Energy能齊聚唱20年前神曲，「他覺得畫面真的會讓人家覺得不可思議。」他也趁機向阿信討教Talking秘訣，沒想到被讚「其實很OK啊，你們也滿會講幹話的。」過去Energy擔任五月天演唱會嘉賓，成為回歸契機，被問到兩大天團再合體機會，坤達表示：「如果有機會我當然也希望，希望他們可以來我們演唱會當我們的嘉賓。」</p>

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