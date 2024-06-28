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娛樂 電視

李國毅入住鬧鬼宅 兒女嚇昏送醫急搬家

陳庭妮（右）、蔡凡熙在《幸福房屋事件簿》飾演專門處理凶宅的房仲。（逆光電影股份有限公司提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李國毅在靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》飾演買到鬧鬼宅的屋主，兒女被女鬼嚇昏送醫，讓他急於賣房搬離。李國毅升格當爸後，首次演出父親角色，坦言拍攝時與劇中兒女對戲，心中都想著家裡的寶貝，常想趕快收工回家看小孩，也更能體會父親為子女、家庭所要面臨的各種狀況與抉擇。

李國毅（右）在《幸福房屋事件簿》飾演買到鬧鬼宅的屋主，急於賣房搬離。（逆光電影股份有限公司提供）

李國毅劇中想出售鬧鬼的房子，他猜自己八字應該頗重，不管是自家，或各種狀況需在外住宿，都沒有遇過靈異經驗。倘若家裡發生類似情形，他應該會毫不猶豫選賣掉房子，尤其現在有家庭、小孩，不曉得會帶給家人什麼影響或留下陰影，重新換一個環境是他現在會做的方式。他也分享說，自己看房子比較直覺，心裡感覺舒不舒服為優先，「夢想宅是有庭院，可以種種植物，有地方烤肉，讓狗狗奔跑的花園宅。」

李國毅升格當爸後，首次演出父親角色，更能體會父親為子女、家庭所要面臨的各種狀況與抉擇。（逆光電影股份有限公司提供）

李國毅（左）在《幸福房屋事件簿》買到鬧鬼宅，兒女還嚇到昏倒，專門處理凶宅的房仲搭檔蔡凡熙（右起）、陳庭妮前來協助處理。（逆光電影股份有限公司提供）

《幸福房屋事件簿》以單元劇形式，描述陳庭妮及蔡凡熙化身無敵房仲，偵破有靈異傳聞的潛在凶宅事件。最新第六集，「台劇一哥」李國毅飾演買到凶宅的屋主「歐陽先生」，他跟太太、兒女歡喜住進這間70坪豪宅，半年裡卻發生各種怪事，兒子撞見臉黑黑的大肚子女鬼衝過來掐脖子，小女兒也被同個女鬼攻擊，孩子甚至嚇暈送醫，讓李國毅心急如焚，碰巧得知陳庭妮、蔡凡熙是凶宅買賣專業戶，他立刻向兩人求援，經過一番調查，陳庭妮聽聞鄰居八卦分享前屋主的妹妹疑似在屋內輕生，真相即將水落石出。

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