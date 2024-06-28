阿信快看！女弟子琳誼辣爆了 激裸香肩流露女人味

〔記者陽昕翰／台北報導〕阿信力捧的創作女聲琳誼回歸個人身分，推出新歌《我的心裡淹水了》，今天是她的30歲生日，在這個重要日子，特地選在後台咖啡舉辦見面會與粉絲們同歡，被問及生日願望？她許下：「希望可以在一年內發個人專輯，不要讓粉絲等太久。」

琳誼今天過生日。（相映音樂提供）

《我的心裡淹水了》由琳誼包辦詞曲創作，有別於其過往清新、文青風格，這回從唱腔、歌詞上都有「轉大人」的進擊感，隱隱嗅出黑暗、悲觀低潮的負能量。

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琳誼推出新歌《我的心裡淹水了》。（相映音樂提供）

琳誼拍攝MV突破過往造型，特別穿上了粉紅豔色的設計裙裝，難得露出了性感香肩更添女人味，她說：「因為是完全不同的嘗試我原本也以為我穿上會很奇怪，但是看了MV後我很喜歡很滿意。」粉絲對新造型更是留言稱讚連連。

琳誼回歸個人身分，推出新歌《我的心裡淹水了》。（相映音樂提供）

配合劇情，導演設定了許多挑戰，包括在海灘吹沙、奔走地下道、甚至還得淋雨，吃足苦頭的她表示：「其實拍攝前就有被告知最後可能會淋雨全濕，所以已經有心理準備，最印象深刻的是原本導演想要我下到海裡拍攝，但我不會游泳、衣服浸了水又太重飄不動，所以就改在岸上拍。」

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