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娛樂 電視

金曲明晚登場！舞台新突破「打造延伸頒獎台」 收看平台一次看

〔記者林欣穎／台北報導〕第35屆金曲獎將於本週六在台北小巨蛋盛大舉行，今年在舞台的設計，邀請到有多年典禮舞台策劃經驗的黎仕祺，再度為金曲獎操刀，除了主舞台之外，特別在側邊搭設延伸台，作為頒獎橋段時的應用，對此黎仕祺也表示，這樣的規劃其實對於導播團隊的畫面切換也有新挑戰。

對於今年舞台呈現上的新突破，黎仕祺相信屆時所呈現的效果會讓觀眾朋友感到驚喜。由於舞台側邊多了一座延伸台，所以看似不對稱的舞台設計，實則在視覺上呈現出令人驚艷的均衡感，延伸台上方的L型柱體採用LED包覆，鋪天蓋地包圍延伸舞台，強化舞台的視覺效果。

金曲35打造延伸頒獎台，象徵音樂道路榮耀時刻。（台視提供）

今年的舞台設計與主視覺在設計概念不謀而合：挖掘、撥雲見日，主視覺利用山洞呈現探索意涵，而舞台則是藉由LED柱體來打造更加通透且震撼的效果。

今年典禮舞台樓梯較以往長，得獎者從座位席走上舞台時，彷彿置身在伸展台中，這段路程也象徵著得獎者在音樂道路上每一個重要時刻，如同去年榮獲最佳華語女歌手獎的A-Lin致詞時所說：「走上來的這段路真的太漫長了，我等了16年。」

象徵濃縮了得獎者一路走來的努力和光榮時刻，細數過去的每一個成就，讓舞台襯托出豐沛的情感及金曲獎之於每一位音樂人的重要意義，每一位得獎者在走上舞台的那一刻，都能感受到無比的榮耀。

《第35屆金曲獎頒獎典禮》將於6月29日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視當天下午5點起將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。

國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括全球金曲官方YouTube頻道（臺灣除外）、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub及Mediacorp meWATCH、馬來西亞sooka及Astro（含汶萊）等。

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