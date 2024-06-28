晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Joeman暴瘦22公斤 近照曝光網嚇爛

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「Joeman」翁雋明過去因持有第二級毒品大麻，遭緩起訴處分，期間1年。而近日他在網上PO出近照，照片中暴瘦22公斤的他，嚇爛網友直言：「這哪位？！」

Joeman與過去7年形象差超多。（翻攝自Threads、IG）

Joeman去年底開始身材管理，甩肉22公斤。他近期PO出一系列外拍照片，只見他身穿藍花白底花襯衫，下身搭配一件白色西裝褲，並罕見將頭髮梳成背頭，帶給人一種港風浪子的感覺。與過去極具反差感的照片一公開，吸引許多網友前來朝聖。

照片帶給人一種港風浪子感覺。（翻攝自IG）

照片一曝光，許多網友紛紛留言：「王大陸越來越像九妹」、「剛剛還想說是哪個帥哥」、「九歌我會把車顧好！不要把我腿打斷」、「好壞~好喜歡」、「港味又王大陸」、「哥，這個態勢是要去討債嗎？」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中