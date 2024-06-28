Joeman暴瘦22公斤 近照曝光網嚇爛

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「Joeman」翁雋明過去因持有第二級毒品大麻，遭緩起訴處分，期間1年。而近日他在網上PO出近照，照片中暴瘦22公斤的他，嚇爛網友直言：「這哪位？！」

Joeman與過去7年形象差超多。（翻攝自Threads、IG）

Joeman去年底開始身材管理，甩肉22公斤。他近期PO出一系列外拍照片，只見他身穿藍花白底花襯衫，下身搭配一件白色西裝褲，並罕見將頭髮梳成背頭，帶給人一種港風浪子的感覺。與過去極具反差感的照片一公開，吸引許多網友前來朝聖。

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照片帶給人一種港風浪子感覺。（翻攝自IG）

照片一曝光，許多網友紛紛留言：「王大陸越來越像九妹」、「剛剛還想說是哪個帥哥」、「九歌我會把車顧好！不要把我腿打斷」、「好壞~好喜歡」、「港味又王大陸」、「哥，這個態勢是要去討債嗎？」

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