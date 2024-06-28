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高人氣樂天女孩Yuri驚爆想退團 首發聲：做更好的自己

Yuri以甜美外型和精湛舞技，被封為「地表最正啦啦隊」。（翻攝自Yuri IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天女孩高人氣成員「Yuri」陳怡叡日前開直播透露想離隊，直言「我已經找不到任何繼續留下來的理由」。事實上，去年樂天球團才經歷人員大換血，林襄與李多慧都轉戰味全龍，一時間被球迷戲稱為「全猿逃走中」，難道樂天女孩又要-1？對此，Yuri透過IG限動親自解答。

Yuri表示想離隊的想法，不屬於任何人的問題。（翻攝自Yuri IG）

Yuri日前在直播感嘆，第一次整個月都沒球團工作，其他工作連帶受到影響，讓她很失望也很生氣。對此，樂天女孩經紀人儘管積極為Yuri安排工作，但檔期無法配合。昨（27）晚Yuri發文進一步表示，不管是什麼原因導致，細節無須多做敘述，也不屬於任何人的問題。

Yuri在IG限動抒發心聲。（翻攝自Yuri IG）

Yuri盼自己繼續保持初心，努力做更好的自己，每個人在不同階段，都有權利為自己的未來做考量和抉擇，「未來的事誰也說不準，一切順其自然，所以大家也無需過度揣測，過度緊張。」

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