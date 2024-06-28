華人版「怪奇比莉」身分曝光 龜田誠治為她出手了

〔記者陽昕翰／台北報導〕李澤瓏曾參加選秀節目《明日之子》，她受封華人版「怪奇比莉」後，今年加盟國際唱片公司愛貝克思，發行全新日語單曲《習癖》，以全日語吟唱挑戰不同風格。

李澤瓏推出日語單曲《習癖》。（愛貝克思提供）

愛貝克思力邀日本音樂大師龜田誠治助力，全權負責李澤瓏的新歌，他們在合作前開過多次會議，聊天順便話家常，讓李澤瓏有點手足無措，事後才發現是驚喜，「沒想到那些看似平凡的小事，在老師筆下居然凝結成《習癖》這首歌！」

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被問到與龜田誠治的合作機緣，李澤瓏笑說：「好像全世界都知道我喜歡東京事變的事情，剛好公司的製作人德田老師跟龜田老師是好友。所以促成了這夢幻之事！」

李澤瓏很開心能與龜田誠治合作。（愛貝克思提供）

李澤瓏至今仍不敢相信能與大師合作，「感覺這件事可以列入我人生的幾大瞬間。」提及所有過程都很難忘，「回想起來還是會擔心自己有沒有表現好，沒有傳達好自己的心意之類的，太珍惜所以也太糾結。」

在錄音期間，李澤瓏優秀的表現，也得到了龜田誠治極大的肯定，「你已經很好了，你不需要任何改變，你只需要堅持你自己。」

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