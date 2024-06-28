「阿彌陀佛姐」唱佛19年！爆遭車撞20次、挨揍數次都沒事

〔記者邱奕欽／台北報導〕「阿彌陀佛姐」高美玲26日晚間騎腳踏車行經新北市中正橋時，遭到一名男性機車騎士追撞，導致她臉部受傷濺血、手腕骨折，所幸送醫治療無生命危險。「阿彌陀佛姐」曾透露，上街唱佛這19年來，陸續遭車撞多達20次，但因獲「阿彌陀佛」加持，自己才沒有大礙。

「阿彌陀佛姐」高美玲因緣際會接觸佛法，發願渡眾生。（資料照，記者王冠仁攝）

「阿彌陀佛姐」上個月受邀作客脫口秀演員曾博恩的個人YouTube頻道新節目《初識啦！阿博》，她透露在街頭唱阿彌陀佛已經19年，這段期間自己完全沒有使用過健保卡，因為身體狀態、健康狀況都沒有任何問題，疫情期間甚至每天出門唱佛，也都安然無恙，未曾確診過。

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不過，許多路人誤解「阿彌陀佛」是服喪時才念的，認為被觸霉頭因此出言罵她，甚至還有人直接動手打她，19年來更被車撞達20次左右，不過她的身體也都不會感到疼痛，「真的！我親身經歷到N次了，因為我被打N次了都不會痛，為什麼呢？佛力不可思議，佛力加持啊！」

至於為何會騎腳車穿梭雙北各大鬧區唱佛，「阿彌陀佛姐」解釋，2005年在看電視時，無意間被佛教台開釋，至今每天從早到晚都會上街唱佛，面對眾生宣揚阿彌陀彿，即便附近沒廁所、不太敢喝水，仍頂著大太陽唱佛，當路人反饋講出「阿彌陀佛」會讓她相當高興，因為能消業障。

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