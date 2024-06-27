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娛樂 音樂

Avantgardey邀黃于庭跳《保庇》！王彩樺被拱16蹲急求饒：我3蹲

台灣濱崎步王彩樺（中）驚喜現身，力挺Avantgardey更獻花。（時藝多媒體提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本舞蹈女團Avantgardey明天（28日）將展開3天4場的演出，今天還邀來曾經合作過的王彩樺站台，「最美女兒」黃于庭還帶來《保庇》的演出，完美繼承媽媽「台灣濱崎步」的稱號，連王彩樺都很欣慰：「這是一種傳承。」

Avantgardey今年應文總邀請，受邀在除夕特別演出，明天將在台灣舉行專場演出，此次抵台逛了城隍廟，更品嘗了火鍋，表示這次在台北的演出除了經典表演之外，也有準備一些台北當地的歌曲演出，請大家敬請期待。

黃于庭（中）與Avantgardey精彩共舞，大跳台灣經典曲目《保庇》。（時藝多媒體提供）

她們今天表演兩首歌曲，分別是YOASOBI的《IDOL》以及《保庇》，讓人看得目不轉睛，黃于庭也穿上制服與她們共舞，雖然雙方今天才一起彩排練習，Avantgardey大讚黃于庭很帥氣，而王彩樺也覺得女兒表現不錯，要她別緊張、全力以赴。

由於上次Avantgardey挑戰了ENERGY的16蹲，被大讚是「跳起來最輕鬆的」，Avantgardey感謝大家的稱讚，記者進一步追問有沒有信心挑戰32蹲？她們表示願意接受挑戰。而王彩樺則笑說，自己只能3蹲。

Avantgardey將在台舉行專場演出。（時藝多媒體提供）

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