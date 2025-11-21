自由電子報
娛樂 最新消息

子瑜從女孩到頂流偶像 媽媽揭10年蛻變「心更成熟勇敢」

TWICE出道10年，子瑜（右）心境蛻變成熟，讓媽媽既心疼又驕傲。（翻攝自IG）TWICE出道10年，子瑜（右）心境蛻變成熟，讓媽媽既心疼又驕傲。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女團TWICE明（22日）起將在高雄連唱2天，子瑜媽媽「Lydia燕玲」罕見分享女兒這10年來的成長及變化，她坦言看著子瑜從單純喜歡跳舞的小女孩，蛻變成如今背負龐大壓力卻仍努力傳遞正能量的公眾人物，「她的心成熟了，也更勇敢了！」一席肺腑令人動容。

子瑜媽媽透露，這一路看著TWICE團員們不斷成長而深受感動及驕傲，但並非僅僅侷限在這一次的演唱會，而是舞臺上的她們不斷在綻放光芒和成就，她回憶過往陪伴子瑜去練舞的狀況，「我覺得那時候的她是很快樂的在跳舞，但現在已經身為了公眾人物，她面對的壓力相對非常的多，也用自己的力量帶給大家正能量，一直都保持著善的迴圈，我覺得這些都不簡單！」

談到TWICE出道10年心境變化，媽媽欣慰表示子瑜的心更加的成熟，「當然她還是我們心目中非常單純善良又很喜歡笑的小女孩，只是她現在多了更多的勇氣和獨立！」如今，子瑜身為全球關注的頂流偶像，面對外界壓力與責任必須自行承擔，能夠仍保持善良、正向，是媽媽最心疼也最驕傲的地方。

點圖放大header
點圖放大body
