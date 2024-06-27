〈晚安大小姐〉發燒 電競選手也穿上緊身西裝哄睡

「Gumayusi」李珉炯（中）也跳起〈晚安大小姐〉。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國洗腦神曲〈晚安大小姐〉從今年3月推出之後，幾乎每個人都能哼出旋律，知名YouTuber Joeman也曾模仿過，不過，不僅藝人跟網紅跟上這波流行，今（27）知名電競選手T1下路的「Gumayusi」李珉炯也和ASMRZ（由NEEDMORECASH和TANAKA組成）合體，這一跳就跳上了韓國知名論壇theqoo，還成了熱門文章。

「Gumayusi」李珉炯（中）也跳起〈晚安大小姐〉。（翻攝自IG）

theqoo的熱門文章今出現一篇「［LoL］T1 Instagram（注意，有『無法擋』」，內容是Gumayusi穿著緊身西裝和NEEDMORECASH、TANAKA一起熱跳〈晚安大小姐〉，底下留言更是精彩，網友大呼：「可是珉炯啊…你是職業電競選手啊」、「無法擋的Guma」、「天啊竟然登上熱門文章，兒子啊，我們是有說你想做什麼就去做，但不包含這個啊」、「珉炯啊，抱歉，我馬上去睡」，讓人忍俊不住。

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Gumayusi在團隊T1昨（26日）對上DRX的比賽勝出後，就有對著鏡頭擺出〈晚安大小姐〉的姿勢，當時就有人猜測該不會是有什麼動作，沒想到今天就出了影片和照片，令支持者們又驚又喜。

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