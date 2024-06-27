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娛樂 電影

沈可尚耗時5年推史詩紀錄片《客人主人》！ 笑稱拍完進階「客家研究生」

〔記者李紹綾／台北報導〕導演沈可尚曾拍攝賽鴿、棒球、婚姻、自閉症等主題紀錄片，這回挑戰自我，推出客家紀錄片《客人主人》，他本身並非客家人，笑說原本對客家文化不甚瞭解，花五年完成這部作品後，直接進階客家研究生等級。

導演沈可尚耗時五年精心製作完成《客人主人》。（客家電視台提供）

《客人主人》要講述台灣長達三百年的歷史，及客家人在其中扮演的關鍵角色，導演沈可尚表示，拍攝前花了不少時間做功課，前兩年就是不停地讀書、拜訪、整理資料，甚至好幾次拍到一半發現「此路不通」又重頭來過，最後剪輯出來的成果，只占了原本拍攝素材的五百分之一。

《客人主人》以動畫還原歷史事件。（客家電視台提供） 

由於紀錄片以歷史為主，為了不讓影片只是照本宣科外加歷史畫面的上課內容，沈可尚結合了音樂、動畫、舞蹈、說書人，透過聽覺、視覺等面向來豐富觀眾們的感受，甚至還透過當今最紅的AI科技生成百年前的歷史圖片。沈可尚表示，拍攝《客人主人》是一段重新看待台灣族群關係的學習歷程，也是一場嘗試歷史紀錄片嶄新形式的創作考驗，雖然以客家為主線講述，但生存勢必牽涉到與其他族群的互動，因此他認為在台灣的每個族群都應該關注。

《客人主人》透過舞蹈講述族群間的競合關係。（客家電視台提供）

沈可尚曾多次榮獲金鐘、金馬肯定，《客人主人》上週於影廳舉辦記者會暨首映會，現場貴賓雲集、星光熠熠，文化部部長李遠看完稱讚「這是一部很勇敢、真誠的電影，真希望能夠引起台灣不同族群的共鳴。」雖然沈可尚自嘲像是進電影院上歷史課，但不少演藝圈好友如王小棣、楊雅喆、林依晨、謝盈萱、蔡燦得，皆以行動力挺出席並給予好評回饋。

知名音樂人彭佳慧擔任《客人主人》說書人。（客家電視台提供）

《客人主人》以台灣族群三百年來如何面對生存的故事為主述，切入漢原、閩粵、本島日本、本省外省，也藉由說書，訪談，動畫，舞蹈等藝術表達，回應每個時代遭逢中，我們究竟是誰？「台灣人」的意涵，又是什麼？《客人主人》6月29日晚間9點於客家電視台首播。

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