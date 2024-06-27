李沐逛情趣用品店「開啟全新世界觀」 見生殖器鹽燈、A片驚呆了

李沐（右）在《塑膠花》被吳慷仁（左）壁咚。（抓馬文化提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李沐在Hami Video末路愛情影集《塑膠花》飾演富家女高中生，對更生人吳慷仁一見鍾情，她為愛追到情趣用品店，「盧小小」求交往，吳慷仁一個轉身將李沐正面抱起壓制壁咚，還不慎撞落幾支按摩棒，李沐一秒閉嘴羞澀閃避，她直呼：「慷仁哥平常看起來一派輕鬆，但上戲就會突然變超爆帥氣！」

《塑膠花》首集開場就是銀行搶案，李沐外套內綁著炸彈哽咽爆哭跟行員求救。（抓馬文化提供）

《塑膠花》首集開場就是銀行搶案，李沐外套內綁著土製炸彈走向服務台，哽咽爆哭跟行員求救，面露驚恐、眼淚猛掉端出怪物級演技。李沐跟吳慷仁劇中初見面就莫名遭流氓追殺，吳慷仁因保護李沐而挨打，讓渴求愛情的李沐瞬間被擄獲芳心，她找到吳慷仁工作的情趣用品店，直球告白：「我覺得你很適合做我男朋友。」她在店內追著正在補貨的吳慷仁四處跑，讓吳慷仁不耐煩將她壓制在牆，沒想到她卻更加淪陷說：「那今天就是第一天囉！」單方面決定開始交往。

請繼續往下閱讀...

吳慷仁（右起）、高捷、李沐、林鶴軒在《塑膠花》展開逃亡之旅。（抓馬文化提供）

拍攝當天劇組借來一間真的情趣用品店，李沐大開眼界發現許多驚奇又神秘的東西，笑說：「有個很像生殖器的鹽燈，牆上一整排盜版AV，還有很多很赤裸的情趣用品，我在裡面大逛特逛，拍攝當天還遇到有顧客上門，這部片某種程度上開啟了我一個全新的世界觀。」

吳慷仁的角色「金勤」面對李沐的「娜娜」主動追求顯得冷淡，他解釋金勤個性偏慢熟，要對一個小女生敞開心房認識跟相處也需要時間，「與其說《塑膠花》是娜娜的奇幻旅程，我反而覺得對金勤來說也很奇幻，他應該沒想過會跟一個剛滿18歲的女生有段忘年之交。」

吳慷仁（左起）、林鶴軒、李沐在《塑膠花》一起計畫搶銀行卻被反將一軍。（抓馬文化提供）

《塑膠花》的「五人逃亡小組」卡司也超級亮眼，除吳慷仁、李沐，還集結金鐘男配高捷、北影影后陽靚、北影男配「大鶴」林鶴軒，搭乘一輛貨櫃花車全台跑透透。李沐表示，剛拿到劇本時，覺得「花車五人組」很像女子團體，五個人有不同職務擔當，高捷大哥飾演的「賴打」總是在緩和氣氛，「阿弟仔」林鶴軒負責打雜兼搞笑，「西施」陽靚是風紀股長維持秩序，金勤感覺是會飆高音的主唱，她自己則是老么，五人共通點都是需要愛，對生活也有不同的盼望。大鶴也說，花車本身像第六個主角，在逃亡過程中，像一艘船承載著大家，「讓我們變得更團結，凝聚在一起。」

吳慷仁（左）、李沐在《塑膠花》上演禁忌之戀。（抓馬文化提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法