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娛樂 最新消息

嫩妻張瀞云離奇神隱！ 洪榮宏親揭真相：換了2個老婆

洪榮宏笑說與嫩妻張瀞云結婚7年，沒有七年之癢的問題。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏今天（27）出席演唱會記者會，向來形影不離的嫩妻張瀞云神隱不見人，他受訪趕緊解釋，為了區分跟之前演唱會的不同，老婆這次擔任設計師，嘉賓改由唱功一流的林芯儀擔任。

洪榮宏（右）出席演唱會記者會，與嘉賓林芯儀同台。（記者陳奕全攝）

61歲的洪榮宏近來在老婆的建議下，染了頭紅棕色的頭髮，狀態看來年輕許多，提到張瀞云也狂換造型，剪了俐落短髮更越剪越短，打趣：「感覺像是換了2個老婆」。

洪榮宏與張瀞云結婚7年，夫妻倆近來搬到新竹郊區，每天種菜、養雞鴨，生活相當愜意，至於有7年之癢嗎？洪榮宏聽了連忙否認，透露感情非常好，等忙完演唱會，打算一起出國旅遊散心。

提到張瀞云去年健康檢查發現長了3公分的肝腫瘤，目前仍要持續追蹤，「我們（指生活）有比較節制，之前會吃零食、吃很多，我們這個年齡不行，她也胃食道逆流，久了就不會想要吃了」。

洪榮宏應寶吉祥集團之邀，7月27、28日將在台北國際會議中心開唱，舉辦「歌之饗宴10-永宏の歌」演唱會，除了林芯儀確定登台，屆時還會有神秘嘉賓。

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