曾替父扛200萬負債出道！郭彥均揭父子往事：又愛又恨

竇智孔（左）和郭彥均（右）在金門的傳統理髮廳打理儀容。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕竇智孔錄製八大電視《台灣第一等》與好友郭彥均日前探訪金門，一覽絕美的跨海大橋，感受獨特的在地民情。旅程中，最令兩人難忘的是在金門傳統理髮店剪髮、打理儀容，郭彥均想起小時候與父親相處的時光，感觸特別深。

竇智孔分享，透過理髮店老師傅的視角，聊起當時金門的樣子，聽到那些故事，讓理髮店很不一樣。郭彥均則提到，他小時候非常不喜歡剪平頭，但因為方便整理，所以去理髮店時，爸爸都會幫他決定理平頭，還會請師傅用推刀理成大平頭。

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郭彥均（左）、竇智孔（右）在金門的賞橋秘境。（八大提供）

這次隨八大第1台《台灣第一等》節目走進金門的傳統理髮廳，熟悉的味道和場景擺設一出現，讓郭彥均如同走進時光隧道，與父親相處的回憶湧上心頭，「讓我像回到小的時候，也想起爸爸還在身邊的時光。」而郭彥均過去也曾提到，當時之所以會出道，是因為扛下爸爸生意失敗所欠下200多萬的債務，18歲起就開始做不同的打工，誤打誤撞進入了演藝圈，如今過去的回憶湧上，讓郭彥均對理髮廳也有股又愛又恨的感覺。

如今暑假將至，兩位演藝圈出名的好爸爸各自有安排；竇智孔將帶妻小跟著他一起出外景到處跑，計劃陪兒子練球，儲備踢足球的技術。郭彥均則安排和老婆小孩在台灣旅行，想趁著暑假，陪女兒學騎腳踏車、學游泳，寵愛女兒的他表示：「這是我跟她最好的約會時光！」

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