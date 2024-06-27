巴黎奧運拳擊選手「撩衣秀腹肌」 小8看呆：線條跟迷宮一樣
甘家葳秀冰塊腹肌。（Nownews《奧運Now英雄》提供）
〔記者林欣穎／台北報導〕2024巴黎奧運即將登場，Nownews特地製作《奧運Now英雄》特別節目，主持人小8特地拜師今年第一次踏上奧運舞台的拳擊手甘家葳，學習拳擊的基本動作，沒想到才練習不到半小時就已經滿身大汗，因為不斷被要求核心出力，小8笑說依照這樣練習強度，拳擊手應該都擁有16塊腹肌，並現場起鬨甘家葳秀腹肌，沒想到衣服一脫讓小8驚呼根本是冰塊腹肌，「跟迷宮一樣，線條十分迷人。」
小8拜師甘家葳挑戰拳擊。（Nownews《奧運Now英雄》提供）
但這樣的冰塊腹肌除了高強度訓練外，甘家葳也積極減重，因為巴黎奧運拳擊改制，將75公斤級合併為71公斤，甘家葳說:「我家都是易胖體質，因此減重十分辛苦，我連吃飯都在訓練，因為不能嘴饞就亂吃，有時候晚上超級餓，睡覺時都會餓到翻來覆去。」
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去年杭州亞運時甘家葳浴血奮戰打到眼角流血的畫面令人印象深刻，小8好奇比賽過程中被對手打中頭部到底是什麼感覺，是否如同電影般是眼前一片白茫茫後昏迷，甘家葳說: 「其實眼前是一片黑，但通常我只會讓自己暈一秒，就要立刻跳離那個狀態，才能繼續比賽，而且比賽時即使腎上腺素上升也要控制讓自己情緒不要太多起伏，讓所有情緒都保持在穩定的狀態。」
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