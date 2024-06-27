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娛樂 最新消息

台灣第一美胸梓梓首本寫真終於來了 雪嫩部位呼之欲出

梓梓首本寫真終於來了。（翻攝自梓梓IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕職籃夢想家啦啦隊的隊長「梓梓」董梓甯，擁有32E「完美水滴型」上圍，出道14年的她，近日在粉專宣布發行首本個人寫真集，她搶先公開局部照片，除了雙峰大方坦露，美背線條也一覽無遺，粉絲看了都害羞直呼：「小鹿亂撞。」

她的首本寫真集「夢想の赤木晴梓」6/25正式上線，從攝影師、造型、服裝、場地都是親自操刀處理，不假他人之手。面對有些聲音說出寫真是花瓶在做的事，梓梓不諱言：「保持良好身材、狀態，也是一種才華，它並不是件容易的事，每個女生在你看到好看的皮囊後面，都付出了非常多的努力，但這不代表我們沒有腦袋，所以我想要自己完成這件事」。

梓梓首本寫真書從攝影師、造型、服裝、場地都是親自操刀處理，不假他人之手。（翻攝自梓梓IG）

梓梓首本寫真書從攝影師、造型、服裝、場地都是親自操刀處理，不假他人之手。（翻攝自梓梓IG）

從搶先曝光的香噴噴辣照，可看到她全身只穿白色蕾絲內衣褲，大方袒露胸前春光；另一張照片穿著米色禮服，翹臀、美背一次看，相當性感。粉絲對此紛紛激動留言「逼逼⋯ 技術犯規」、「要新台幣支持吧」、「衛生紙先一包，鼻血，口水一直流」。

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