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娛樂 最新消息

（影音）博恩拒繳26萬娛樂稅有原因 支持者讚「敗訴仍為贏家」

博恩。（資料照；薩泰爾提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕博恩於2022年3月舉辦3場「曾博恩有趣的演講！《三重標準》」，票券總收入超過2283萬，台北市稅捐稽徵處依課稅規定，向其公司薩泰爾應代徵繳納娛樂稅26萬餘元，不過薩泰爾事後將此事搬上法庭，稱「演講性質」無須繳納。昨判決結果出爐，台北高等行政法院判薩泰爾敗訴，讓博恩被冠上「逃稅」罪名，但其實他2年前就有拍片解釋此舉動機是想做一個社會實驗。

博恩當時對於娛樂稅沒有實際範圍劃分、演講性質的演出不用繳稅等事產生疑問，質疑若只是讓演講變好笑，是否就不算喜劇而是演講，就可以不用繳娛樂稅？再者若事後真的被通知需繳稅，那自己就是「被稅捐處認證的好笑」，所以一方面也能打臉那些稱他不好笑的網友。

後來博恩收到稅捐處寄來「涉嫌逃漏稅」的函文，他表示接著會再進行訴訟，試試自己能否再獲得「法院認證的好笑」，當時也強調並非為了逃稅才做此事，只是想挑戰娛樂稅的雙標疑慮。如今薩泰爾敗訴，不知博恩此計畫的網友，會以直觀想法批評他逃稅，也有人挖出博恩當年預告執行計畫前的影片，盼大家不要誤解他。

一名網友稱薩泰爾即使敗訴仍為贏家，「因為博恩用不繳娛樂稅的噱頭，吸引大家購票見證這個『冒險』，這是有行銷策略。」也稱讚博恩此作為使法官認真看完他的演出，且認證這是一場貨真價實的單口喜劇表演，「這反而對表演者來說，是一種另類的肯定。」

不過也有網友認為博恩藉由拒繳娛樂稅來換取關注、好笑的證明其實沒必要，反而會造成司法資源的浪費，且若只是想讓娛樂稅一事被重視，其實還有其他方法可行。或許走法律漏洞的手段易引發爭議，不過爭議的另一面，讓大家更關注娛樂稅的稅制是事實，而博恩確實也將此事炒熱成功，至於粉絲、網友買不買單各有所好，目前薩泰爾的想法是待下週收到判決書後，再與律師討論是否上訴到最高行政法院。

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