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本土劇男星新身份曝光！夜市開紅茶店「背後原因超暖心」

車冠德斜槓開啟紅茶店，傳遞溫暖的紅茶味。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕車冠德近期接連發展副業，從動物醫院到跨足手搖飲領域，在延三夜市經營飲品店，全程親力親為，從清潔、進貨、備料到煮茶販售都一手包辦。談起創店的起源，原來跟阿嬤有關，因為他童年常和阿嬤一起去晴光市場、延平北路和北投等地遊玩，阿嬤每次都會讓他品嚐冰紅茶， 所以當阿嬤過世就一直找尋熟悉的紅茶味。

車冠德為了開店，特地飛到泰國的白龍王廟尋求機會與幫助。（民視提供）

車冠德回想那些年，為了找到相似的紅茶，簡直喝遍各地的紅茶飲，算起來杯子疊起來喝超過8層樓高，即使找到類似的，都少了當年阿嬤手中紅茶的香氣與滋味。他認為少了的那部分，就是阿嬤帶來的那份暖暖的情感，直到今年2月在聚會上，朋友帶了手搖飲後，喝了一口後如同回到了童年，雖然並非百分百相同，但足有九成的相似度，讓他立刻燃起悸動的心，也決定把這好喝的飲品，讓更多人喝到。

車冠德也為了開紅茶店，特地飛到泰國的白龍王廟尋求機會與幫助，他表示現在招募員工中，但目前都是他顧店，招呼客人、煮紅茶也都一手包辦的斜槓人生。

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