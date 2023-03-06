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娛樂 電影

東泉辣椒醬、大麵焿、檸檬餅 國片《本日公休》勾勒台中好滋味

國片《本日公休》女主角陸小芬（左二）與導演傅天余（右二），在台中舉辦特映會。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕國片《本日公休》3月初上映，電影故事主角「阿蕊」，原型是台中市東區77歲的家庭理髮廳老闆娘蕭蕊，也是導演傅天余的媽媽，此劇在台中取景拍攝，也呈現在地人文風情，劇中出現台中三大美食東泉辣椒醬、大麵焿、檸檬餅，勾勒出台中遊子的家鄉味。

東泉辣椒醬是台中美食小吃的靈魂。（記者張軒哲攝）

昨日下午台中市新聞局舉辦特映會，新聞局長鄭照新、台中市影視發展基金會 執行長林盈志，傅天余攜女主角陸小芬在放映會跟觀眾面對面，陸小芬說，等了20年才有這部電影，感謝觀眾熱情支持國片。

《本日公休》呈現家庭理髮師與鄰里老主顧的溫馨情誼，理髮師迎來送往，劇中敘述陸小芬飾演的理髮師阿蕊，掛念多年鄰居老主顧許牙醫重病臥床轉至彰化養病，他特地公休一天，驅車前往彰化縣探視，幫他生前最後一次整理儀容，此幕情節讓許多觀眾拭淚。

劇中也呈現阿蕊的兩個女兒愛吃檸檬餅跟東泉辣椒醬，阿蕊北上探視女兒還帶著東泉辣辣椒醬，片尾的彩蛋出現一群顧客在理髮店吃大麵焿，眾人強調要加辣蘿蔔乾才對味，除了台中美食貫穿其中，也呈現台中市容與高美濕地景緻。

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