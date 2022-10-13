魏如萱、麋先生來了！搖滾台中睽違2年實體開唱

〔記者蔡淑媛／台中報導〕魏如萱、麋先生來台中了！「搖滾台中」睽違兩年實體開唱，今年邁入第15年，以Fifteenagers為主題，將於10月22、23日在台中圓滿戶外劇場暨文心森林公園登場，邀請超過50組樂團演出，金曲歌后魏如萱、金曲最佳樂團麋先生分別擔任2天的壓軸，還有金曲獎最佳樂團血肉果汁機領軍，帶領18組台中在地樂團一起參與，搖滾盛會搭配特色文創市集，要讓搖滾迷重拾青春時期的熱血與感動。

P!SCO獻唱。（記者蔡淑媛翻攝）

「2022搖滾台中」除邀請在「搖滾台中」演出超過10屆的在地樂團「BIKE機踏車」及知名樂團P!SCO輪番獻唱，也邀請到地下歲月、固定客、適者生存、溫室雜草、震樂堂、狗吠火車、倒抽一口氣、兩棲人、老破麻、碎紙花、步行者、牛奶罐、主音樂團、最後一擊、異族亡魂等超過15組台中在地樂團齊聚現場，與新聞局長鄭照新、搖滾台中計畫統籌老諾一同點亮水晶球，宣布搖滾台中重返實體演出。

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新聞局長鄭照新與搖滾台中計畫統籌老諾等人一起點亮水晶球，宣布搖滾台中重返實體開唱。（記者蔡淑媛翻攝）

「Rock就是要現場面對面才過癮！」邀請大家一起來Rock In Taichung，鄭照新表示，「搖滾台中」前兩年因疫情改以線上轉播方式舉行，今年是15周年，就像孩子成長到青少年一樣，因此以Fifteenagers為主題，於台中圓滿戶外劇場暨文心森林公園舉辦，重新回到現場演出。

今年搖滾台中邀請超過50組樂團演出，包括魏如萱、持修、麋先生及血肉果汁機、美秀集團等高人氣樂團，其中有18組樂團為台中在地樂團，展現台中的搖滾能量。

現場除了「能量舞台」、「跳躍舞台」、「綠色舞台」，今年增加新舞台「衝擊舞台」，徵選出13組台中在地樂團登台表演，並與市集品牌「邊緣人市集」合作特色市集，盼透過動靜兼具的活動體驗，吸引不同客群，讓更多人認識搖滾台中。

另外，為慶祝搖滾台中15歲生日，今年特別邀請曾參與搖滾台中13年的P!SCO樂團，拍攝成長紀錄片《在台中搖滾》，以樂團視角回顧搖滾台中陪著樂迷度過的15年日子。

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