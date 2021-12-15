謝祖武又跑錯棚！「麻辣鮮師」宣布不選台北市長 關鍵曝光！

謝祖武被網友拱選台北市長，特別拍片澄清自己不會參選，強調他的戶籍在新北市。（圖翻攝自謝祖武臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕近日有消息傳出民進黨有意徵召政論節目主持人、律師謝震武擔任「刺客」，參選下屆台北市長，對決國民黨立委蔣萬安。沒想到不少網友再次「跑錯棚」，湧入「麻辣鮮師」男星謝祖武的臉書留言，表態力挺參選；對此，謝祖武今天（15日）特地拍片回覆，逗趣說「關於這件事，對不起，我不得不缺席」。

不少人常把律師謝震武與男星謝祖武搞混。（讀者文摘提供）

今天（15日）有媒體報導稱，針對綠營2022台北市長人選布局，部分綠營人士早就鎖定知名主持人謝震武，因與呼聲很高的藍營蔣萬安同樣擁有律師背景，可當「刺客」突襲迎戰，引發熱議。而謝震武今下午在節目錄影時表示，自己的身分就是律師和節目主持人，表明自己絕不會參選台北市長。

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僅管謝震武本人表示不參選，還是有不少網友湧入臉書希望他披上綠營戰袍出戰，卻找錯人！與謝震武姓名僅差一字的男星謝祖武，這次再被「波及」，對此他下午在臉書PO出影片逗趣回應，「大家好我是謝祖武，最近好像又變得有點熱鬧點，我就統一跟大家回覆，啊...我沒有要選台北市長，背後有很多原因，最重要的原因就是，我住在新北市！」最後還躲在牆壁俏皮比YA，讓網友笑翻。

事實上這不是謝祖武和謝震武第一次被搞混，過去謝震武在節目上時常砲轟前高雄市長韓國瑜，韓粉出征卻攻擊到謝祖武，讓謝祖武相當無奈，當時還發文澄清「我是鮮師，不是律師」。

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