施佑倫拍后豐大橋墜橋紀錄片「彼岸」 入圍釜山影展

大葉大學傳藝學程施佑倫老師紀錄片「彼岸」，入圍釜山影展。（大葉大學提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕大葉大學傳播藝術助理教授施佑倫長期關注冤獄等社會議題，他歷時7年記錄拍攝2002年后豐大橋墜橋案，2名年輕人因謀殺罪入獄多年及其家屬爭取重審的過程，記錄期間因司法進度停滯，家屬也拒接拍攝，讓他一度想放棄，不過一個關鍵的紀錄，讓他重獲拍攝的力量，並完成作品「彼岸」獲得入圍釜山影展超廣角紀錄片競賽單元，該案也預定在今年12月30日重新宣判。

彼岸宣傳海報。（大葉大學提供）

2002年12月7日凌晨1時許，洪世緯陪王淇政至后豐大橋與陳女談判分手，王男與陳女爭吵後追逐、拉扯，隨後陳女墜橋身亡，檢方指控王、洪涉共同將陳女抬起丟下橋致死，依共同殺人罪嫌起訴，最後依共同殺人罪判王淇政15年、洪世緯12年半，歷經7度聲請再審，2019年改判2男皆無罪，台中高分檢再提上訴，最高法院審理後認為，再審有6項瑕疵，又撤銷無罪判決，發回再更審，預計今年12月宣判。

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施佑倫從2014年開始與台灣冤獄平反協會合作，進行該冤案的紀錄片拍攝，是他第一部紀錄長片，也是他第一次入圍國際大型影展，他表示，很開心能獲得釜山影展的肯定，也希望透過紀錄片提供更立體的視角，讓這些原本只是新聞報導的一個姓名，可以引發大家去思考社會不同面向的問題。

不過拍攝該片前2年因為案件司法進度停擺，家屬也不接他電話，對此施佑倫坦承，一度讓他想放棄，但後來出現再審的機會，彷彿也得到力量，也因此陸續拍出改變他人性觀點的畫面。

「我以為我會拍到恨！」施佑倫說，最印象深刻的是在拍攝一場洪世緯孩子問媽媽：「爸爸為什麼會被關？」媽媽說了事情經過後反問孩子，「如果遇到類似的情況，會不會去救人」，沒想倒孩子肯定地說，「如果有人掉到橋下，當然會去救他」，這段對話讓他意識到，媽媽用愛教孩子，因此孩子依舊用愛來看待世界，提醒了他人性的根本，也讓他知道他拍的是愛不是恨。

另外王淇政家裡從事陣頭，其母親認為兒子不可能殺人，甚至到最後尋求宗教慰藉，參與大甲媽遶境等。施佑倫表示，拍攝這紀錄片讓他重新思考，社會較底層弱勢的族群在司法領域是否被標籤化，值得大家省思。

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