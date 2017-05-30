限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

女星報考街頭藝人 竟是這原因

2017/05/30 06:00

潘美辰發願開一場轟轟烈烈的鼓秀演奏會。（美夢辰真提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕出道29年，47歲歌手潘美辰竟突然發念想考街頭藝人證照，日前抱著充滿新鮮感的心情應考，沒想到卻被評審「噹」她打鼓分貝太大聲，讓她有點擔心，6月中放榜不知道是否能過關領證？

潘美辰拿出准考證，覺得很新鮮。（美夢辰真提供）

潘美辰曾以《我想有個家》獲得第一屆金曲獎年度最佳歌曲獎，明年就是入行30年，她卻選在此時報考街頭藝人，主要是這幾年她沉迷打鼓，跟朋友說很想偷偷到街頭去打鼓，但朋友嚇她，沒有街頭藝人證照，很可能被警察驅趕，讓她興起去考照的念頭。

潘美辰迷上打鼓，特別去考街頭藝人證照。（ 美夢辰真提供）

談到這次考證照，潘美辰說：「考試對我來說很平靜也很新鮮，但有點擔心我可能當不上街頭藝人的資格，因為評審來叮囑我，說我打鼓的分貝過大聲，然後我只打鼓不到3分鐘，就結束考試了。」

雖然對於是否過關沒把握，但潘美辰說：「反正過不過關我都答應粉絲，我一定要開一場轟轟烈烈的鼓秀演奏會，就算當不成街頭藝人又如何？」

其實潘美辰很認真準備這次證照考試，還拜託哥哥潘協慶回台幫她出主意，考試當天也把專業用鼓搬到現場，絕非玩票性質。

近半年來，潘美辰積極籌備新專輯，哥哥也幫忙她注意發行公司，希望今年夏天可以順利出片，她也希望多些時間留在台灣可以陪伴爸媽。

相關新聞

推薦新聞
婚變名嘴時速5離奇撞機車 捲官司恐吞前科 婚變名嘴時速5離奇撞機車 捲官司恐吞前科
2017/05/30 07:16
《大釣哥》重映喚記憶 豬哥亮生前迷信靠這招催票房 《大釣哥》重映喚記憶 豬哥亮生前迷信靠這招催票房
2017/05/30 07:11
《台北物語》爛到爆紅 主角資生堂千金這麼說 《台北物語》爛到爆紅 主角資生堂千金這麼說
2017/05/30 07:10
黛安娜王妃逝世20年 威廉王子惋惜妻兒沒能認識她 黛安娜王妃逝世20年 威廉王子惋惜妻兒沒能認識她
2017/05/30 07:08
陽帆18歲女兒大學雙上榜 苦賺1年200萬學費 陽帆18歲女兒大學雙上榜 苦賺1年200萬學費
2017/05/30 07:02
「他不是小王」 陳艾琳爆熱戀《大學生》Alex 「他不是小王」 陳艾琳爆熱戀《大學生》Alex
2017/05/30 06:48
《第70屆坎城影展》「廣場風暴」嗨摘金棕櫚 黛安封后獎獻恐攻受害者 《第70屆坎城影展》「廣場風暴」嗨摘金棕櫚 黛安封后獎獻恐攻受害者
2017/05/30 06:00
《第70屆坎城影展》妮可獲坎城70周年獎 威爾代領獎學她假哭 《第70屆坎城影展》妮可獲坎城70周年獎 威爾代領獎學她假哭
2017/05/30 06:00
《坎城紅毯較靚》雀絲坦高雅秀背景 大金人烏瑪曬帥兒 《坎城紅毯較靚》雀絲坦高雅秀背景 大金人烏瑪曬帥兒
2017/05/30 06:00
第70屆坎城影展得獎名單 第70屆坎城影展得獎名單
2017/05/30 06:00
「男神製造機」新劇有名單 王牌編劇要揮寶劍？ 「男神製造機」新劇有名單 王牌編劇要揮寶劍？
2017/05/30 06:00
美女主播癌細胞速擴散 止痛針無效回家休養 美女主播癌細胞速擴散 止痛針無效回家休養
2017/05/30 06:00
女星報考街頭藝人 竟是這原因 女星報考街頭藝人 竟是這原因
2017/05/30 06:00
李宣榕體脂只有10％ 遭虧「女版彭于晏」 李宣榕體脂只有10％ 遭虧「女版彭于晏」
2017/05/30 06:00
阿沁8月迎二寶 暑假開課忙翻天 阿沁8月迎二寶 暑假開課忙翻天
2017/05/30 06:00
吳慷仁邵雨薇互看不爽半個月 冤家變《絕配》 吳慷仁邵雨薇互看不爽半個月 冤家變《絕配》
2017/05/30 06:00
沈玉琳假開明 放話打斷女兒男友腿 沈玉琳假開明 放話打斷女兒男友腿
2017/05/30 06:00
謝和弦亮台灣刺青 微博竟被鎖 謝和弦亮台灣刺青 微博竟被鎖
2017/05/30 06:00
李毓芬自彈自唱 對王柏傑唱情歌 李毓芬自彈自唱 對王柏傑唱情歌
2017/05/30 06:00
許書豪曖昧吳以悠 竟喊很想死 許書豪曖昧吳以悠 竟喊很想死
2017/05/30 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.