女星報考街頭藝人 竟是這原因
2017/05/30 06:00
〔記者陳慧玲／台北報導〕出道29年，47歲歌手潘美辰竟突然發念想考街頭藝人證照，日前抱著充滿新鮮感的心情應考，沒想到卻被評審「噹」她打鼓分貝太大聲，讓她有點擔心，6月中放榜不知道是否能過關領證？
潘美辰曾以《我想有個家》獲得第一屆金曲獎年度最佳歌曲獎，明年就是入行30年，她卻選在此時報考街頭藝人，主要是這幾年她沉迷打鼓，跟朋友說很想偷偷到街頭去打鼓，但朋友嚇她，沒有街頭藝人證照，很可能被警察驅趕，讓她興起去考照的念頭。
談到這次考證照，潘美辰說：「考試對我來說很平靜也很新鮮，但有點擔心我可能當不上街頭藝人的資格，因為評審來叮囑我，說我打鼓的分貝過大聲，然後我只打鼓不到3分鐘，就結束考試了。」
雖然對於是否過關沒把握，但潘美辰說：「反正過不過關我都答應粉絲，我一定要開一場轟轟烈烈的鼓秀演奏會，就算當不成街頭藝人又如何？」
其實潘美辰很認真準備這次證照考試，還拜託哥哥潘協慶回台幫她出主意，考試當天也把專業用鼓搬到現場，絕非玩票性質。
近半年來，潘美辰積極籌備新專輯，哥哥也幫忙她注意發行公司，希望今年夏天可以順利出片，她也希望多些時間留在台灣可以陪伴爸媽。
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