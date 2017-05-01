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熱狗二度未婚當爸 放話不跟同一女生2孩

2017/05/01 06:00

兄弟本色小巨蛋2場演唱會，分貝數都安全過關。（記者王文麟攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕兄弟本色「日落黑趴」最終場演唱會昨天畫下句點，也是他們解散前的最後一唱，近日熱狗也迎來喜事，與小模女友鄭年均穩定交往多年的他，即將二度當爸，熱狗昨對此沒正面回應，開玩笑說自己常跟不同女生生小孩，外面還有好幾個女友，「只要說是我的，我就會負責。」還表示：「我不跟同一個女生生第2個小孩。」當場讓旁邊的團員全都笑翻。

熱狗（中）即將二度當爸，仍舊沒有結婚打算。（記者王文麟攝）

熱狗2008年和前女友未婚生下兒子「小熱狗」，現任女友鄭年均目前懷孕約7個多月，雖然熱狗不回應二度當爸感想，但所屬本色音樂總監侯文燕代其證實此事，也表示熱狗暫無結婚打算。

兄弟本色曾被列入小巨蛋黑名單，這回兩場演出分貝數都安全過關，頑童瘦子昨在演唱會上說：「我知道這（指限制）很機X，我們也很受不了，所以等下不管叫你們做什麼事情，聽聽就好。」勸導粉絲不要跳動，而張震嶽昨事後也有些惋惜的說：「場地如果沒這麼多限制，大家會玩更開心；如果有酒水，會比較自在，更接近我們想要的感覺。」

昨演唱會也發生小插曲，張震嶽唱到一半突然腳拐到，讓現場歌迷全都嚇出一把冷汗，但他本人倒是很豁達，強調自己長期玩滑板，早已練就「安全跌倒」的功夫，因此腳完全沒事，要大家放心。

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