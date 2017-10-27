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電視帝國持續崩壞？三立爆賣MTV台止血

2017/10/27 17:48

〔記者吳志偉／台北報導〕三立電視這兩年來員工縮減、偶像劇收視不佳、獲利也不比以往風光，一直到最近爆出台灣電視史上最大金額的貪瀆案，讓昔日的電視帝國開始崩壞，今天又再傳出三立所屬的MTV台灣頻道可能將撤離台灣，疑似為了近期一連串的虧損所做的止血動作。張世明。（資料照，記者趙世勳攝）

據《ETNEWS星光雲》報導，MTV新加坡亞洲區總部想將資金轉到市場更大的中國，MTV頻道總監「Andy」張世明對此表示，因為MTV和三立合約將到期，是否續約仍是未知數，應該是因為這樣才傳出這樣的消息，目前的確還在討論當中，他也正試圖力挽狂瀾。

三立電視過去一直被認為土味濃厚，在2011年買下MTV台灣頻道經營權，不但與國際接軌，也打開華語音樂市場，如今傳出有可能撤台，記者致電給Andy，他表示，因為MTV和三立的合約即將到期，要不要續約還在談，認為所謂的經營困難，其中原因是台灣唱片公司預算不足，須做其他專案活動支付盈虧，「MTV是華語市場很重要的窗口、一個年輕人專屬的頻道，這幾年三立一直非常支持MTV，總部也很珍惜台灣，因此很重視是否再次合作；MTV一直以來都做得好，也有賺錢，所以我們很積極的在跟三立談，續約可能性蠻高的，但要看內容跟條件是否符合需求。」


對此，三立行銷公關部資深副總張正芬也回應：「我們也希望MTV留在台灣，但經營的很辛苦；有關續約事宜，三立也在評估 ，目前正在和亞洲總部談，希望有好消息。」

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