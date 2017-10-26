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（影音）陳昇曾封殺中國市場 卻狂言許願「兩岸一家親」

2017/10/26 15:46

陳昇跨年演唱會邁進第24年。（記者胡舜翔攝）〔記者翁子涵／台北報導〕陳昇跨年演唱會，今年邁入第24年，他今一身俏皮裝扮出席「說故事的自由人」記者會，在台上玩文字拼圖遊戲時，更無厘頭模仿起復健老人，逗笑全場，他多年前開唱曾穿性感網襪上陣，問及今年造型是否會有所突破？他不以為意說：「這有什麼難呢？我卯起來在70歲跟你拍個全裸的寫真集，你信不信？」媒體要他別亂放話，陳昇則再驚語：「不然我每天練成這樣幹嘛呢？」全場莞爾。

陳昇跨年演唱會邁進第24年。（記者胡舜翔攝）呼應演唱會名稱「說故事的自由人」，陳昇認了創作新歌時一度不太自由，猶豫歌詞到底該寫「祖國」還是「故國」，「文字有文字創作的必須，難道我要因為別人就不能在這地方說嗎？」他自認當個「區域」的藝術家就好，不想為了發展國際而綁手綁腳，「如果我連用字都坑坑巴巴的，我就不自由了嘛！」

陳昇跨年演唱會邁進第24年。（記者胡舜翔攝）陳昇過去曾放話已封殺中國市場，不爽賺人民幣，他今坦言近幾年還是有到中國錄音，問及有無表演活動？他則笑要記者幫他喬喬看「有過我就去啊！」但仍強調即使有邀約，他也找不到去中國演出的意義為何，「是缺錢呢？還是想揚名立外呢？」透露還是多作點歌比較實在，但問及59歲的生日願望？陳昇卻說：「兩岸一家親」。

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